Χαμάς: Ο Νετανιάχου θυσιάζει τους ομήρους για χάρη της προσωπικής του ατζέντας

Την ώρα που το Ισραήλ αποφασίζει εάν θα υλοποιήσει τη σοκαριστική πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για ολική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Τελ Αβίβ και για εκτοπισμό των άμαχων Παλαιστινίων, η Χαμάς απορρίπτει τις ισραηλινές μεθοδεύσεις.
Καταδικάζοντας τις δηλώσεις Νετανιάχου στο Fox News, η Χαμάς τονίζει πως «αυτό που σχεδιάζει ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου» είναι να συνεχίσει «τη γενοκτονία και τον εκτοπισμό» των Παλαιστινίων από τον παλαιστινιακό θύλακα.
«Οι δηλώσεις του Νετανιάχου αντιπροσωπεύουν μια σαφή αντιστροφή της πορείας των διαπραγματεύσεων και αποκαλύπτουν σαφώς τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την αποχώρησή του από τον τελικό γύρο, παρά την εγγύτητά μας σε μια τελική συμφωνία», σημείωσε ακόμα η παλαιστινιακή οργάνωση, αναφερόμενη στις πρόσφατες συνομιλίες για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.
Η Χαμάς τόνισε επίσης ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου «επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι σχεδιάζει να «θυσιάσει» τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα «προσωπικά του συμφέροντα και την εξτρεμιστική» του ατζέντα.
«Επιβεβαιώνουμε ότι η Γάζα θα παραμείνει ανυπότακτη στην κατοχή και στις προσπάθειες επιβολής κηδεμονίας πάνω της. Η επέκταση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού μας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση και το τίμημα θα είναι υψηλό και δαπανηρό για την κατοχή και τον ναζιστικό στρατό της», αναφέρει επίσης η Χαμάς.
