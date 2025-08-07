Τα γυρίζει τώρα ο Νετανιάχου: Θέλουμε να ελέγχουμε τη Γάζα, όχι να την κατακτήσουμε

Αναδίπλωση μετά τη μαζική κατακραυγή που υπέστη το σοκαριστικό σχέδιό του για ολική κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα.

Μέχρι χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφραζε δημοσίως το σχέδιό του για ολική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και για εκτοπισμό των άμαχων Παλαιστινίων.

Σήμερα, όμως, είναι μια άλλη μέρα για τον Νετανιάχου, ο οποίος αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί έπειτα από τη μαζική κατακραυγή που αντιμετώπισε το σοκαριστικό σχέδιό του, ακόμα και από άμεσους συνεργάτες του. Διατήρησε πάντως το αφήγημα πως το Ισραήλ επιθυμεί να «απελευθερώσει» τους Παλαιστινίους από τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο FOX News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι «σκοπεύουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να απελευθερωθεί από τη Γάζα και να την παραδώσουμε σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και κανένας που υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ».

«Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον τρομερό τρόμο της Χαμάς», επανέλαβε και διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να αποτελεί «κυβερνητικό όργανο» στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», πρόσθεσε.

