Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
31°C
32.3° 30.6°
5 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
31.0° 27.6°
3 BF
46%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
32.0° 31.0°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
41%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.2° 31.2°
2 BF
40%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.8°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 29.3°
4 BF
53%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
54%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
31%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
39%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 29.5°
3 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.1° 30.8°
4 BF
30%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.3° 29.4°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.1° 28.1°
2 BF
58%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
49%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 07 Αυγούστου, 2025
AP Photo

Βαρθολομαίος για Γάζα: Είναι ντροπή για όλη την ανθρωπότητα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
«Παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα».

Στα οδυνηρά τεκταινόμενα της γενοκτονίας στη Γάζα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λέγοντας ότι «παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα» και επιμένοντας ότι «είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε το απόγευμα της Τρίτης τον αγιασμό των θυρανοιξίων του ανακαινισμένου ναού της σκήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού, στην Χάλκη των Πριγκηποννήσων, και ακολούθως χοροστάτησε στον Μεγάλο Εσπερινό.

«Γνωρίζουμε καλώς ότι δεν είναι εύκολο να ανατρέψη κανείς τον ρου της πραγματικότητας, τον ρου της Ιστορίας. Αλλά η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα, δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά της να μεταμορφώσει τον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται, ούτε με την βία, ούτε με τους πολέμους. Κοιτάξτε την Ιστορία και θα δείτε. Όσα σπουδαία έχουν γίνει, έγιναν πάντοτε από λίγους, οι οποίοι κατεύθυναν ουσιαστικά την ιστορία. Ο κόσμος μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους αλλά αμέτρητους, με την μικρά ζύμη, η οποία “όλον το φύραμα ζυμοί” (Γαλ. ε’, 9), με τους αγίους» είπε ο κ. Βαρθολομαίος.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βαρθολομαίος για Γάζα: Είναι ντροπή για όλη την ανθρωπότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual