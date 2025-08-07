Βαρθολομαίος για Γάζα: Είναι ντροπή για όλη την ανθρωπότητα

Στα οδυνηρά τεκταινόμενα της γενοκτονίας στη Γάζα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λέγοντας ότι «παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα» και επιμένοντας ότι «είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε το απόγευμα της Τρίτης τον αγιασμό των θυρανοιξίων του ανακαινισμένου ναού της σκήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού, στην Χάλκη των Πριγκηποννήσων, και ακολούθως χοροστάτησε στον Μεγάλο Εσπερινό.

«Γνωρίζουμε καλώς ότι δεν είναι εύκολο να ανατρέψη κανείς τον ρου της πραγματικότητας, τον ρου της Ιστορίας. Αλλά η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει ποτέ την ελπίδα, δεν εγκαταλείπει την προσπάθειά της να μεταμορφώσει τον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν μεταμορφώνεται, ούτε με την βία, ούτε με τους πολέμους. Κοιτάξτε την Ιστορία και θα δείτε. Όσα σπουδαία έχουν γίνει, έγιναν πάντοτε από λίγους, οι οποίοι κατεύθυναν ουσιαστικά την ιστορία. Ο κόσμος μεταμορφώνεται πάντοτε με τους λίγους αλλά αμέτρητους, με την μικρά ζύμη, η οποία “όλον το φύραμα ζυμοί” (Γαλ. ε’, 9), με τους αγίους» είπε ο κ. Βαρθολομαίος.