Guardian: 88% των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ, στο αρχείο ή σε εκκρεμότητα

Το 88% των στρατιωτικών ερευνών του Ισραήλ για καταγγελίες περί εγκλημάτων πολέμου ή περί πράξεων κατάχρησης εξουσίας από τις δυνάμεις του στη Γάζα, είτε αρχειοθετήθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί υπαιτιότητα, είτε παραμένουν σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με στοιχεία του ανεξάρτητο φορέα παρακολούθησης συγκρούσεων Action on Armed Violence (AOAV), τα οποία δημοσίευσε το Σάββατο ο Guardian.

Το AOAV στην έρευνά του εντόπισε συνολικά 52 περιστατικά που προκάλεσαν έρευνες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, από τον Οκτώβριο του 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν συνολικά τον θάνατο 1.303 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό άλλων 1.880.

Μόνο μία από τις υποθέσεις αυτές οδήγησε σε καταδίκη: ένας έφεδρος στρατιώτης καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για την κακομεταχείριση δεμένων και με δεμένα μάτια κρατουμένων στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν.

Σε άλλες 5 υποθέσεις οι IDF αναγνώρισαν παραβιάσεις. Ανάμεσά τους ο βομβαρδισμός κομβόι της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen που στοίχισε τη ζωή επτά εργαζομένων. Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε η ταχύτητα και η αξιοπιστία με τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η εσωτερική έρευνα.

Οι υπόλοιπες 46 υποθέσεις, δηλαδή περίπου το 88% του συνόλου, είτε έκλεισαν χωρίς εντοπισμό ευθυνών είτε δεν έχουν ακόμα αποτέλεσμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Το Ισραήλ είχε αρχικά ισχυριστεί πως αυτές οι αναφορές ήταν ψευδείς, αργότερα όμως συνομολόγησε πως οι υποθέσεις «βρίσκονταν υπό εξέταση».

Μέχρι τον Αύγουστο του 2024, το Ισραήλ δήλωνε πως είχαν συγκεντρωθεί στοιχεία για εκατοντάδες περιστατικά στη Γάζα. Σημείωνε πως είχαν ξεκινήσει 74 ποινικές έρευνες, κυρίως για θανάτους και κακομεταχείριση κρατουμένων, ενώ λιγότερες αφορούσαν καταστροφή περιουσιών και υπέρμετρη χρήση βίας σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας υποστηρίζει ότι εξετάζει κάθε καταγγελία μέσω των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, όπως η Μονάδα Εξέτασης Γεγονότων (FFA) και η Εισαγγελία Στρατοδικών. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Yesh Din εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα αυτών των ερευνών, σημειώνοντας ότι μέχρι την ολοκλήρωσή τους μεσολαβούν πολλά χρόνια και ότι σπάνια οδηγούν σε καταδίκες — όπως αποδεικνύεται από τις 664 υποθέσεις από παλαιότερες συγκρούσεις, μόλις μία από τις οποίες έκλεισε με καταδίκη.

Οι ερευνητές του AOAV προειδοποιούν, πως η συνολική εικόνα δημιουργεί ένα ανησυχητικό μοτίβο ατιμωρησίας, ιδιαίτερα καθώς οι απώλειες αμάχων αυξάνονται και οι εσωτερικές διαδικασίες γίνονται ολοένα πιο αδιαφανείς και χρονοβόρες.

