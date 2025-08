Ρεσιτάλ υποκρισίας των ΗΠΑ στη Γάζα που λιμοκτονεί

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι επισκέφθηκαν την Παρασκευή κέντρα βοήθειας στη Γάζα που διαχειρίζεται το αμφιλεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα Γάζας (GHF – Gaza Humanitarian Foundation), το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι δεν είχε ακόμη ενημερωθεί από τον Γουίτκοφ, για τον οποίο είπε ότι «κάνει σπουδαία δουλειά». Ο Γουίτκοφ μετέβη στη Γάζα «για να μάθει την αλήθεια για τους χώρους (διανομής) της βοήθειας», όπως δήλωσε ο Χάκαμπι.

Ο απεσταλμένος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη και συζήτησαν το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι δύο συζήτησαν την πιθανότητα να προχωρήσουν από μια σταδιακή συμφωνία για τη Γάζα σε μια συνολική συμφωνία. Ο Τραμπ αρνήθηκε να σχολιάσει αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας στο Axios «θα το δείτε σύντομα».

«Σήμερα περάσαμε πάνω από πέντε ώρες στη Γάζα», έγραψε ο Στιβ Γουίτκοφ στην πλατφόρμα X. «Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να δοθεί στον @POTUS (τον πρόεδρο Τραμπ) μια σαφής αντίληψη της ανθρωπιστικής κατάστασης και να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την παροχή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον λαό της Γάζας», δήλωσε.

Ενόψει της επίσκεψης του απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλε το σύστημα διανομής βοήθειας που έχει εγκαταστήσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF) το οποίο, σύμφωνα με το HRW, έχει γίνει «παγίδα θανάτου» για τους κατοίκους της Γάζας. Και πράγματι σε έναν νεότερο απολογισμό, η πολιτική προστασία στη Γάζα κατέγραψε από ισραηλινά πλήγματα και πυρά 10 θανάτους Παλαιστινίων, οι οποίοι περίμεναν βοήθεια μπροστά ή κοντά σε έναν χώρο του GHF. Το GHF άρχισε τις επιχειρήσεις του στα τέλη Μαΐου, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες πλήρους αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιβλήθηκε και εκείνος από το Ισραήλ. Έκτοτε 1.373 Παλαιστίνιοι που περίμεναν στην ουρά για να πάρουν βοήθεια έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, από τους οποίους οι 859 ήταν κοντά στις εγκαταστάσεις του GHF, ενός ιδρύματος με θολή χρηματοδότηση, «κυρίως από τον ισραηλινό στρατό», όπως δήλωσε ο ΟΗΕ.

«Τι έκαναν οι γιοι μας και οι κόρες μας; Τι έκαναν τα παιδιά για να αξίζουν αυτόν τον λιμό; Λυπηθείτε μας!» φωνάζει με απόγνωση η 60χρονη Γιασμίν αλ Φάρα στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις (νότια), που οδύρεται πάνω από το νεκρό γιο της.

Από αντίστοιχη υποκρισία και άρνηση ανταπόκρισης στο ύψος των περιστάσεων χαρακτηρίστηκαν και οι δηλώσεις του ίδιου του κ. Τραμπ, ο οποίος την ώρα που ο λιμός μαστίζει τη Γάζα, όπως απεφάνθη επισήμως ο ΟΗΕ, δήλωσε μιλώντας στον αμερικάνικο ιστότοπο Axios ότι επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να «ταΐσει τους ανθρώπους» στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να ζήσουν. Θέλουμε να ταΐσουμε τους ανθρώπους. Είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιο βοήθειας που επεξεργάζεται. Δεν είναι σαφές αν θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη υποστήριξη για το GHF ή για άλλους μηχανισμούς βοήθειας. Δήλωσε ότι αναμένει από άλλες δυτικές χώρες και το Ισραήλ να δώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί.

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ συντάσσεται με το ισραηλινό αφήγημα για τον λιμό, καθώς κατηγόρησε τη Χαμάς χωρίς στοιχεία ότι έκλεψε και στη συνέχεια πούλησε τη βοήθεια που είχε εισέλθει στον θύλακα. Το Ισραήλ έχει δεχθεί μαζικές διεθνείς πιέσεις για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα και τη διοχέτευσή της μέσω της GHF, η οποία λειτουργεί μόνο στη νότια και κεντρική Γάζα και απαιτεί από τους Παλαιστίνιους να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια για να παραλάβουν τρόφιμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέιβιτ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να εγκρίνει ένα νέο σχέδιο βοήθειας για τη Γάζα αφού ο Γουίτκοφ πραγματοποίησε την επίσκεψη και τον ενημέρωσε για όσα έμαθε.

