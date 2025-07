Επιστολή προσωπικοτήτων από το Ισραήλ για την Γάζα - Ζητούν τεράστιες κυρώσεις για το Τελ Αβίβ

Μια ομάδα διακεκριμένων ισραηλινών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και δημόσιοι διανοούμενοι, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει «ισχυρές κυρώσεις» στο Ισραήλ, εν μέσω της αυξανόμενης αποτροπιασμού για την πείνα που προκαλεί στη Γάζα.

Οι 31 υπογράφοντες της επιστολής προς την εφημερίδα Guardian περιλαμβάνουν τον βραβευμένο με Όσκαρ Γιουβάλ Αβραάμ, τον πρώην γενικό εισαγγελέα του Ισραήλ Μιχαήλ Μπεν-Γιαίρ, τον Αβραάμ Μπουργκ, πρώην πρόεδρο του ισραηλινού κοινοβουλίου και πρώην επικεφαλής της Εβραϊκής Υπηρεσίας, καθώς και έναν αριθμό βραβευμένων με την υψηλότερη πολιτιστική διάκριση του Ισραήλ.

Τα πρόσωπα αυτά προέρχονται από τον κόσμο της δημοσιογραφίας, της ποίησης, της επιστήμης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, και η επιστολή κατηγορεί το Ισραήλ ότι «λιμοκτονεί τον λαό της Γάζας και σχεδιάζει την αναγκαστική απομάκρυνση εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα».

Προσθέτει ότι «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβάλει καταστροφικές κυρώσεις στο Ισραήλ μέχρι να τερματίσει αυτή τη βίαιη εκστρατεία και να εφαρμόσει μόνιμη εκεχειρία».

H επιστολή των Ισραηλινών προσωπικοτήτων στην εφημερίδα Guardian

We, Israelis dedicated to a peaceful future for our country and our Palestinian neighbours, write this with grave shame, in rage and in agony. Our country is starving the people of Gaza to death and contemplating the forced removal of millions of Palestinians from the Strip. The international community must impose crippling sanctions on Israel until it ends this brutal campaign and implements a permanent ceasefire.

Yuval Abraham Journalist; Academy Award recipient (2025)

Ra’anan Alexandrowicz Documentary film-maker; Sundance world cinema jury prize recipient (2012)

Udi Aloni Film-maker; Tribeca film festival best international narrative feature recipient (2016)

Liran Atzmor Documentary film-maker; Peabody Award recipient (2014)

Prof Tali Bitan University of Haifa

Michael Ben-Yair Former attorney general of Israel; former acting supreme court judge

Nir Bergman Screenwriter and film director; Ophir award recipient (2020)

Avraham Burg Former speaker of the Knesset; former head of the Jewish Agency

Peter Cole Poet and translator; MacArthur Fellow

Guy Davidi Documentary film-maker; International Emmy Award recipient (2013)

Ari Folman Screenwriter and film director; Golden Globe recipient (2009)

Shira Geffen Actor and screenwriter; Camera d’Or recipient (2007)

Prof Emeritus Amiram Goldblum Hebrew University of Jerusalem

Prof Oded Goldreich Weizmann Institute of Science; Israel prize recipient (2021)

Tamar Gozansky Former Knesset member

Prof Uri Hadar Tel Aviv University

Prof Moty Heiblum Wolf prize in physics recipient (2025)

Adina Hoffman Writer; Windham Campbell prize recipient (2013)

Eran Kolirin Screenwriter and film director; Ophir Award recipient (2021)

Nadav Lapid Screenwriter and film director; Golden Bear recipient (2019)

Alex Levac Israel prize recipient (2005)

Hagai Levi Television writer and director; Golden Globe recipient (2015)

Samuel Maoz Film director; Golden Lion recipient (2009)

Dr Adi Moreno Tel Aviv-Yafo Academic College

Prof Michal Na’aman Painter; Israel prize recipient (2014)

Ohad Naharin Choreographer; Israel prize recipient (2005)

Daniella Nowitz Cinematographer; Academy Award recipient (2023)

Prof Adi Ophir Tel Aviv University

Inbal Pinto Choreographer and dancer; Israeli ministry of culture award recipient (2011)

Aharon Shabtai Poet and translator; Israeli prime minister’s prize recipient (1993)

Eyal Weizman Architect; director of Forensic Architecture