Xτύπημα Χούθι σε ισραηλινό αεροδρόμιο, σφοδρά αντίποινα ανακοίνωσε ο Κατς

Μ επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή απειλεί ο Ισραηλινός Νετανιάχου μετά τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη και προκάλεσε το κλείσιμο για σύντομο χρονικό διάστημα του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν. Το Ισραήλ απείλησε σήμερα με «επτά φορές πιο ισχυρά» αντίποινα, ενώ τα πυρά με τους Χούθι συνεχίζονται αμείωτα όλους αυτούς τους μήνες. «Αυτός που μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε σύντομη ανακοίνωσή του.

To πρωί γνωστοποιήθηκε πως η κυβέρνηση Νετανιάχου έστειλε προσκλητήρια σε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους για να παρουσιαστούν ενόψει επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στην αιματοβαμμένη Γάζα.

Λίγο αργότερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση «βαλλιστικού πυραύλου», όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah. Σε μια ανακοίνωση, ανέφεραν πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του». Η ισραηλινή αστυνομία είχε κάνει λόγο προηγουμένως για «πρόσκρουση πυραύλου» κοντά στο αεροδρόμιο χωρίς να διευκρινίζει αν η πρόσκρουση προκλήθηκε από τον πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη ή από πύραυλο του ισραηλινού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο μεταξύ οι αρχές ισραηλινών αεροδρομίων ανακοίνωσαν ότι ξανάρχισε η εναέρια κυκλοφορία στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ύστερα από σύντομη διακοπή της έπειτα από την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

«Πολλές προσπάθειες έγιναν για να αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη», διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία γνωστοποιεί την πτώση αντικειμένου στη ζώνη του αεροδρομίου, χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πύραυλο ή για τα συντρίμμια από την αναχαίτιση του βλήματος. «Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση», σημειώνει.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο ανήρτησαν βίντεο που πήραν με κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού, σαφώς ορατό κοντά, πίσω από σταθμευμένα αεροπλάνα και κτίρια του αεροδρομίου. Το Reuters δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθεύσει τα βίντεο αυτά.

