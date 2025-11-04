Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.5° 16.5°
3 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.8° 11.9°
4 BF
78%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 16.6°
3 BF
78%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
82%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
11.5° 11.5°
2 BF
93%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
4 BF
81%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
92%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
18.3° 16.8°
3 BF
82%
Μυτιλήνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 17.7°
0 BF
78%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
82%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.6° 15.6°
6 BF
88%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
4 BF
81%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
88%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
16.2° 14.9°
2 BF
92%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 15.8°
1 BF
89%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
16.1° 14.8°
2 BF
100%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.4° 14.4°
2 BF
92%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
94%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
2 BF
85%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου, 2025
Jamaica_1020
Ap Photo

«Ζαλίζουν» οι οικονομικές ζημίες που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα στην Τζαμάικα

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα εκτιμά ότι το κόστος της καταστροφής αντιστοιχεί στο δυσθεώρητο 30% του ΑΕΠ της χώρας.

Ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, προκάλεσε καταστροφές που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, εκτίμησε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

«Θεωρώ πως αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, βάσει των ζημιών που έχουμε αξιολογήσει», είπε ο Χόλνες σε βουλευτές, συμπληρώνοντας πως το βραχυπρόθεσμο πλήγμα για την οικονομική παραγωγή αναμένεται να είναι της τάξης του 8-13%.

Οι καταστροφές από τον κυκλώνα Μελίσα θα αυξήσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και θα ασκήσουν πίεση στους δημοσιονομικούς στόχους, ανέφερε ο Χόλνες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνησή του θα ενεργοποιήσει έκτακτο μηχανισμό για προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων της Τζαμάικας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Ζαλίζουν» οι οικονομικές ζημίες που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσα στην Τζαμάικα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual