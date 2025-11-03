Εν ψυχρώ δολοφονία δημάρχου στο Μεξικό σε δημόσια εκδήλωση [βίντεο]

«Δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένας από τους δράστες σκοτώθηκε» • Πεδίο σύγκρουσης η πόλη Ουρουαπάν μεταξύ ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών • «Δικαιοσύνη!» φώναζαν εκατοντάδες κάτοικοι κατά τη νεκρώσιμη πομπή.

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικό, όταν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο δολοφονήθηκε εν ψυχρώ.

Η γραμματεία Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι «δύο άτομα συνελήφθησαν, ενώ ένας από τους δράστες σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Η Ουρουαπάν, πόλη περίπου 350.000 κατοίκων, είναι γνωστή για την παραγωγή αβοκάντο και εσπεριδοειδών που εξάγονται κυρίως στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών που εκβιάζουν αγρότες και επιχειρηματίες για «προστασία».

Στην περιοχή δρουν κυρίως τα καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG) και «Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν» (CNOM), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media ακούγονται οι πυροβολισμοί, με τους δράστες να γαζώνουν την αυτοκινητοπομπή του δήμαρχου. Ακολούθησε πανικός, με το πλήθος των συγκεντρωμένων να επιχειρεί να καλυφθεί.

🇲🇽 BREAKING: Mexican mayor Carlos Manzo was gunned down by cartels after publicly calling out President Claudia Sheinbaum for ignoring cartel terror in Uruapan.



He’s the latest critic to die under her watch — 37 others have already “passed away.”pic.twitter.com/djSOJZ8kl2 — Le Bark News (@LeBarkNews) November 3, 2025

Ο Κάρλος Μάνσο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Κάρλος Τόρες Πίνια.

Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου και ένας σωματοφύλακας τραυματίστηκαν επίσης στην επίθεση.

Την Κυριακή εκατοντάδες κάτοικοι της Ουρουαπάν, ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας φωτογραφίες του Μάνσο Ροδρίγες, βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να συνοδεύσουν τη νεκρώσιμη πομπή και να αποχαιρετήσουν τον δολοφονημένο δήμαρχο. Φώναξαν «Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Έξω η Μορένα!», μια αναφορά στο κυβερνών κόμμα της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

AP Photo/Eduardo Verdugo

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στην κ. Σέινμπαουμ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για βοήθεια στην αντιμετώπιση των καρτέλ και των εγκληματικών ομάδων. Είχε κατηγορήσει τον φιλοκυβερνητικό κυβερνήτη της Μιτσοακάν, Αλφρέδο Ραμίρες Μπεδόγια, και την αστυνομία της πολιτείας για διαφθορά.