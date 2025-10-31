Ο ΟΗΕ καταδικάζει τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Καραϊβική

Απαράδεκτους χαρακτήρισε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, τους αμερικανούς βομβαρδισμούς κατά σκαφών, που σύμφωνα με τον Τραμπ είναι έμποροι ναρκωτικών, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής σημειώνοντας ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Αυτές οι επιθέσεις -και το αυξανόμενο κόστος σε ανθρώπινες ζωές- είναι απαράδεκτες. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν τέτοιου είδους επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν τις εξωδικαστικές εκτελέσεις ανθρώπων που επιβαίνουν σε αυτά τα πλοία, όποια κι αν είναι η αξιόποινη πράξη που φέρεται να έχουν διαπράξει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που εστάλη στους δημοσιογράφους.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρόσθεσε σε ενημέρωση του Τύπου στη Γενεύη ότι ο Τουρκ έχει εγείρει το ζήτημα άμεσα στις αμερικανικές αρχές.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.