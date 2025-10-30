Τυφώνας «Melissa»: Δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές στην Καραϊβική [εικόνες+βίντεο]

Φονικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα «Melissa» που σάρωσε την Καραϊβική, αφήνοντας πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές και τουλάχιστον 34 νεκρούς στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή. Από τους ειδικούς θεωρείται ως ο δεύτερος πιο ισχυρός τυφώνας στον Ατλαντικό, εφάμιλλος μόνο της «Κατρίνα».
Η καταιγίδα χαρακτηρίστηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ως «καταστροφή πρωτοφανούς μεγέθους». Ο «Melissa» έφτασε στη στεριά της Τζαμάικας την Τρίτη ως τυφώνας Κατηγορίας 5, με ανέμους που έφταναν τα 185 μίλια την ώρα.
Εικόνες που ελήφθησαν από drones δείχνουν πόλεις ολοσχερώς κατεστραμμένες. Οκτώ θάνατοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Τζαμάικα, ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία και 25 στην Αϊτή την ώρα που το 77% του νησιού βρισκόταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε καταφύγια, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι περίπου 735.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια συνολικά στις πληγείσες περιοχές.
Στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ, όπου αναφέρθηκαν οι πρώτοι θάνατοι, μετέβη ο Πρωθυπουργός της Τζαμάικας Άντριου Χόλνες, για να επιθεωρήσει την έκταση των ζημιών.
Καταστροφές και καταρρεύσεις κτιρίων και στην Κούβα
Το φαινόμενο υποχώρησε σχετικά μέχρι να φτάσει στην Κούβα το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο προκάλεσε και εκεί σημαντικές καταστροφές αφού σπίτια κατέρρευσαν και δρόμοι έκλεισαν.
Με το θέμα των εγκλωβισμένων επισκεπτών ασχολείται επιπλέον η κουβανική κυβέρνηση, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 25.000 τουρίστες έχουν «παγιδευτεί» στα νησιά λόγω της κακοκαιρίας και των κλειστών αεροδρομίων.
Βρετανία και ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμευτεί να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες που επλήγησαν όσο ο «Melissa» συνεχίζει την πορεία του. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ο τυφώνας είχε εξασθενήσει περαιτέρω, με ανέμους περίπου 100 μίλια την ώρα, ισχυροί όμως άνεμοι γίνονταν αισθητοί στις Μπαχάμες και τις Βερμούδες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας