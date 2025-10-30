Τυφώνας «Melissa»: Δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές στην Καραϊβική [εικόνες+βίντεο]

Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 34 νεκροί στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή Κλειστοί δρόμοι και καταρρεύσεις κτιρίων στην Κούβα

Φονικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα «Melissa» που σάρωσε την Καραϊβική, αφήνοντας πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές και τουλάχιστον 34 νεκρούς στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή. Από τους ειδικούς θεωρείται ως ο δεύτερος πιο ισχυρός τυφώνας στον Ατλαντικό, εφάμιλλος μόνο της «Κατρίνα».

Ο τυφώνας Melissa στην Κούβα | AP Photo

Η καταιγίδα χαρακτηρίστηκε από τον Ερυθρό Σταυρό ως «καταστροφή πρωτοφανούς μεγέθους». Ο «Melissa» έφτασε στη στεριά της Τζαμάικας την Τρίτη ως τυφώνας Κατηγορίας 5, με ανέμους που έφταναν τα 185 μίλια την ώρα.

Εικόνες που ελήφθησαν από drones δείχνουν πόλεις ολοσχερώς κατεστραμμένες. Οκτώ θάνατοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Τζαμάικα, ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία και 25 στην Αϊτή την ώρα που το 77% του νησιού βρισκόταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε καταφύγια, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι περίπου 735.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια συνολικά στις πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ, όπου αναφέρθηκαν οι πρώτοι θάνατοι, μετέβη ο Πρωθυπουργός της Τζαμάικας Άντριου Χόλνες, για να επιθεωρήσει την έκταση των ζημιών.

Καταστροφές και καταρρεύσεις κτιρίων και στην Κούβα

Το φαινόμενο υποχώρησε σχετικά μέχρι να φτάσει στην Κούβα το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο προκάλεσε και εκεί σημαντικές καταστροφές αφού σπίτια κατέρρευσαν και δρόμοι έκλεισαν.

Με το θέμα των εγκλωβισμένων επισκεπτών ασχολείται επιπλέον η κουβανική κυβέρνηση, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 25.000 τουρίστες έχουν «παγιδευτεί» στα νησιά λόγω της κακοκαιρίας και των κλειστών αεροδρομίων.

Βρετανία και ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμευτεί να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες που επλήγησαν όσο ο «Melissa» συνεχίζει την πορεία του. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ο τυφώνας είχε εξασθενήσει περαιτέρω, με ανέμους περίπου 100 μίλια την ώρα, ισχυροί όμως άνεμοι γίνονταν αισθητοί στις Μπαχάμες και τις Βερμούδες.