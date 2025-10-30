Μαδούρο: Αναχαιτίσαμε τρία αεροσκάφη διακίνησης ναρκωτικών

«Εισήλθαν από τον βορρά και την Καραϊβική», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας αναχαίτισαν το προηγούμενο τριήμερο τρία αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο.

Τα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «από τον βορρά και την Καραϊβική», όπως πρόσθεσε.

«Προχθές, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθε (σ.σ. στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας) από την Καραϊβική. Η Πολεμική μας Αεροπορία το εντόπισε στο δευτερόλεπτο», δήλωσε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τηλεοπτική κάλυψη. «Σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), δύο αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών εισήλθαν από τον βορρά. Και όπως προβλέπει η νομοθεσία μας, ακολουθήθηκε η διαδικασία αναχαίτισης…», συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση Μαδούρο περί αναχαίτισης αεροσκαφών έγινε σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, απειλώντας να πυροδοτήσουν έναν πόλεμο στη Λατινική Αμερική. Επισήμως, ο Λευκός Οίκος δικαιολογεί τις επιθέσεις σε σκάφη και τους θανάτους δεκάδων ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτά, λέγοντας ότι ανήκουν σε «καρτέλ ναρκωτικών».

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι μέλος καρτέλ, κάτι που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνείται κατηγορηματικά λέγοντας ότι διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.