Η πιο θανατηφόρα αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο [βίντεο]

Η απάντηση της πολιτείας στη «ναρκοτρομοκρατία», είπε ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Τζανέιρο

Περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί και στρατιωτικοί έλαβαν μέρος σε μεγάλη και φονική επιχείρηση, η οποία είχε ως στόχο 26 κοινότητες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τουλάχιστον 64 άτομα σκοτώθηκαν και 81 συνελήφθησαν στην αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικής οργάνωσης Comando Vermelho στις φαβέλες Complexo do Alemao και Penha.

Περισσότερα από 40 πτώματα κείτονταν νωρίς σήμερα το πρωί σε δρόμο του συμπλέγματος από φαβέλες Πένχα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μια ημέρα μετά τη φονικότερη επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ιστορία της πόλης.

AP Photo

Οι αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσαν χθες ότι τουλάχιστον 64 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα νεότερος απολογισμός. Οι αρχές κατέσχεσαν 31 τουφέκια καθώς και άλλα όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά.

Ο Κλαούντιο Κάστρο, κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, περιέγραψε την επιχείρηση ως την απάντηση της πολιτείας στη «ναρκοτρομοκρατία» και δήλωσε ότι στόχος της ήταν να σταματήσει η εδαφική επέκταση της συμμορίας στις γειτονιές του Ρίο και στους γειτονικούς δήμους.

At least 60 people died in Rio de Janeiro's most deadly police operation ever, a state official told Reuters, which targeted a major gang days before the city hosts global events related to the United Nations climate summit known as COP30 https://t.co/kns0KeP6RH pic.twitter.com/ciOI027Txk — Reuters (@Reuters) October 28, 2025

Μέλη συμμοριών χρησιμοποίησαν drones για να ρίξουν εκρηκτικά στις αστυνομικές δυνάμεις στο συγκρότημα Penha. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα, drones, τεθωρακισμένα οχήματα, μονάδες κατεδάφισης και ασθενοφόρα.

BREAKING: A full-blown war is currently ongoing between Brazilian authorities and drug cartels in Rio de Janeiro.



El Salvador created the blueprint, and it looks like Brazil is following it.



Authorities surprised cartel members early in the morning with 2,500 security personnel pic.twitter.com/43FPXn4du0 — Nesly Lexine (@NeslyJunior24) October 29, 2025

Οι τοπικοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Comando Vermelho χρησιμοποιεί φαβέλες δίπλα σε αυτοκινητόδρομους ως στρατηγικές βάσεις για το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 67 ατόμων για συνεργασία με εμπορία ναρκωτικών και τριών για βασανιστήρια. Τα πτώματα μετέφεραν στο δρόμο οι κάτοικοι που αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους μετά την επιχείρηση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει το COP 30, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, αλλά και την παγκόσμια σύνοδο των δημάρχων του δικτύου C40 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την τελετή απονομής του βραβείου Earthshot που έχει ιδρύσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας. Η αστυνομία έχει συχνά πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος ενόψει σημαντικών διοργανώσεων στο Ρίο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, τη σύνοδο της G20 το 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS τον Ιούλιο.