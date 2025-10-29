Υποβαθμίστηκε ο κίνδυνος του «Μελίσα» - Πάει προς την Κούβα

Μεγάλες υλικές καταστροφές άφησε πίσω του ο κυκλώνας στο πέρασμά του από την Τζαμάικα • Παρά την υποβάθμιση της κατηγορίας του «Μελίσα», παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη η κατάσταση.

Το μάτι του κυκλώνα Μελίσα πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

«Το μάτι του κυκλώνα Μελίσα εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson.

Μεγάλες υλικές ζημιές στην Τζαμάικα

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής της Τζαμάικα, ο τυφώνας Μελίσα έχει κάνει ήδη ένα καταστροφικό πέρασμα σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλές περιοχές να έχουν πλημμυρίσει εντελώς.

⚠️ ALARMA EN EL CARIBE: MELISSA CATEGORÍA 5 🌀

El huracán #Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica con vientos catastróficos de 295 km/h.

Se mantienen condiciones extremadamente peligrosas: lluvias intensas, vientos violentos, desbordamientos, inundaciones y posibles… pic.twitter.com/jkCNZoU77a — Círculo de Poder (@circulo_depoder) October 28, 2025

Σύμφωνα με το CNN υπάρχουν αναφορές για σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, νοσοκομεία και δημόσια κτίρια, καθώς και για εκατοντάδες σπίτια που έχουν πλημμυρίσει.

Η Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε ότι πολλοί δρόμοι και γέφυρες έχουν κατακλυστεί από τα νερά, ενώ απομονωμένες κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες.

Οι αρχές προειδοποιούν ακόμη ότι οι πλημμύρες ενδέχεται να εκτοπίσουν κροκόδειλους από τους φυσικούς τους βιότοπους, σύμφωνα με τη Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας.

Εκκενώσεις στην Κούβα

Καθώς ο τυφώνας κινείται βόρεια με ταχύτητα περίπου 150 χλμ/ώρα, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποιεί ότι ο κυκλώνας Μελίσα θα πλήξει την Κούβα απόψε έως το πρωί της Τετάρτης (29/10).

Οι αρχές έχουν ήδη εκκενώσει 168.900 κατοίκους στην επαρχία Santiago de Cuba, μία από τις πέντε που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι εκκενώσεις επικεντρώνονται σε παράκτιες και ορεινές κοινότητες, καθώς και σε περιοχές κοντά σε ποτάμια και φράγματα, σύμφωνα με την αξιωματούχο Beatriz Johnson Urrutia.

Η Κούβα αναμένεται να δεχθεί ριπές ανέμων έως και 190 χλμ/ώρα, ενώ το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη αποσυνδέσει τρεις θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ανατολικές επαρχίες.

Οι αρχές φοβούνται ότι οι ζημιές και οι καταρρακτώδεις βροχές θα επιδεινώσουν τα ήδη σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, οικονομικής κρίσης και έξαρσης του δάγκειου πυρετού που ταλαιπωρούν τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τυφώνας Μελίσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο ΟΗΕ βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για αποστολή τροφίμων, νερού, ειδών υγιεινής και υγειονομικού υλικού, έτοιμο να παραδοθεί στη Τζαμάικα αλλά και σε άλλα μέρη, όπως οι Μπαχάμες.