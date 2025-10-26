Βραζιλία: Τραγωδία με 18χρονο Έλληνα νεκρό από σφαίρες ληστών

Ζούσε τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του σε πόλη της χώρας.

Στο πένθος βυθίστηκε το νησί της Ρόδου, μετά την είδηση του τραγικού θανάτου ενός 18χρονου, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια σε πόλη της Βραζιλίας με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το rodiaki.gr, ο νεαρός έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα με σκοπό τη ληστεία και άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας τον 18χρονο.