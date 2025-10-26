Θετικά μηνύματα μετά τη συνάντηση Λούλα - Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι είχε μία θετική συνάντηση με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που διεξάγεται στη Μαλαισία.

«Συμφωνήσαμε πως οι ομάδες μας θα συναντηθούν αμέσως για να προωθήσουν την αναζήτηση λύσεων στους δασμούς και στις κυρώσεις εναντίον των αρχών της Βραζιλίας», ανέφερε ο Λούλα σε μήνυμα στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Λούλα δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγο να υπάρχει διαμάχη μεταξύ της Βραζιλίας και των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έγιναν ενόψει της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ σήμερα.