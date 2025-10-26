Σε στρατιωτική ετοιμότητα η Βενεζουέλα: Απαντά στις ΗΠΑ με γυμνάσια άμυνας

Μετά τις προειδοποιήσεις της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ για την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για «μυστικές επιχειρήσεις» της CIA στην περιοχή, ο υπουργός Άμυνας, Βλαντίμιρ Παδρίνο ανακοίνωσε χθες πως η χώρα του διεξήγαγε στρατιωτικά γυμνάσια για την προστασία των ακτών τους.
Είχε προηγηθεί ένα σαφές μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι «κάθε προσπάθεια εισχώρησης ή αποσταθεροποίησης θα καταρρεύσει», με τον Παδρίνο να αναφέρει χθες πως «διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών, που άρχισε πριν από 72 ώρες (...) για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές ευρείας κλίμακας, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση (...) της χώρας».
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον «καρτέλ των ναρκωτικών» που κατ’ αυτόν δρουν στη Βενεζουέλα.
Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, με την επίσημη γραμμή να επιμένει στην πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για παραιτέρω μεγάλη αύξηση της ισχύος πυρός των στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή, με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Μαδούρο να προειδοποιεί ότι «κατασκευάζεται» πόλεμος εναντίον της χώρας.
Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – που υποσχόταν στην δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος στους «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό – διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζονται ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.
Μέχρι σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας