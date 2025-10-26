Σε στρατιωτική ετοιμότητα η Βενεζουέλα: Απαντά στις ΗΠΑ με γυμνάσια άμυνας

«Διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις».

Μετά τις προειδοποιήσεις της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ για την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για «μυστικές επιχειρήσεις» της CIA στην περιοχή, ο υπουργός Άμυνας, Βλαντίμιρ Παδρίνο ανακοίνωσε χθες πως η χώρα του διεξήγαγε στρατιωτικά γυμνάσια για την προστασία των ακτών τους.

Είχε προηγηθεί ένα σαφές μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι «κάθε προσπάθεια εισχώρησης ή αποσταθεροποίησης θα καταρρεύσει», με τον Παδρίνο να αναφέρει χθες πως «διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών, που άρχισε πριν από 72 ώρες (...) για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές ευρείας κλίμακας, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση (...) της χώρας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον «καρτέλ των ναρκωτικών» που κατ’ αυτόν δρουν στη Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, με την επίσημη γραμμή να επιμένει στην πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για παραιτέρω μεγάλη αύξηση της ισχύος πυρός των στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή, με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Μαδούρο να προειδοποιεί ότι «κατασκευάζεται» πόλεμος εναντίον της χώρας.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – που υποσχόταν στην δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος στους «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό – διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζονται ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.

Μέχρι σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.