«Η Βενεζουέλα δεν θα γονατίσει»: Ο Μαδούρο αντιστέκεται στον «πόλεμο» Τραμπ

Αντιπολεμικό μήνυμα Μαδούρο στους Αμερικανούς πολίτες: «Όχι στον τρελό πόλεμο, ναι στην ειρήνη» • Οποιαδήποτε επιχείρηση της CIA στη Βενεζουέλα «θα αποτύχει», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας, Παδρίνο.

Η ένταση ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ κορυφώνεται, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική. Μετά την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει δώσει εντολή στη CIA να διεξαγάγει «μυστικές επιχειρήσεις» στη Βενεζουέλα, το Καράκας αντέδρασε έντονα, προειδοποιώντας πως κάθε αμερικανική απόπειρα «θα αποτύχει».

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παδρίνο, δήλωσε πως «ξέρουμε ότι η CIA είναι παρούσα, αλλά κάθε προσπάθεια εισχώρησης ή αποσταθεροποίησης θα καταρρεύσει», στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Ουάσιγκτον.

«Yes peace», «peace forever», «No crazy war, please!», «No a la guerra loca, no crazy war!» («ναι στην ειρήνη, ειρήνη για πάντα, όχι τρελό πόλεμο παρακαλούμε, όχι στον τρελό πόλεμο»), σχολίασε ο πρόεδρος, Νικολάς Μαδούρο, εναλλασσόμενος ανάμεσα στα αγγλικά και στα ισπανικά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης συνδικαλιστών προσκείμενων στην κυβέρνησή του, απευθυνόμενος «στους Αμερικανούς εργαζομένους».

«Αυτή είναι η γλώσσα του Ταρζάν», αστειεύτηκε, τονίζοντας ωστόσο πως πίσω από το χιούμορ κρύβεται μια βαθιά αγωνία για αποφυγή μιας παράλογης στρατιωτικής σύγκρουσης.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού. Σύμφωνα με όσα λέει ο Λευκός Οίκος, πρόκειται για επιχειρήσεις ενάντια στα «καρτέλ ναρκωτικών». Όμως, πολλοί αναλυτές —και το Καράκας— βλέπουν πίσω από αυτές τις κινήσεις την προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος και τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων, που έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 37 θανάτους, αμφισβητείται έντονα από ειδικούς, καθώς πραγματοποιούνται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα χωρίς συλλήψεις ή ανακρίσεις.

Απέναντι σε αυτή την κλιμάκωση, η Βενεζουέλα απάντησε με στρατιωτικά γυμνάσια και επίδειξη αμυντικής ετοιμότητας. Ο πρόεδρος Μαδούρο υπογράμμισε ότι η χώρα του διαθέτει πλέον σύγχρονο εξοπλισμό «χάρη στη Ρωσία, την Κίνα και πολλούς ακόμη φίλους του κόσμου», ικανό να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών της.

«Η Βενεζουέλα δε θέλει πόλεμο, θέλει ειρήνη. Αλλά δε θα γονατίσουμε μπροστά στην απειλή», τόνισε ο Μαδούρο.