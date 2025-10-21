Στους δρόμους μετά τη δεξιά στροφή της Βολιβίας

Την ώρα που σήμανε κι επισήμως χθες το τέλος μιας σχεδόν 20ετούς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης στη Βολιβία, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν καταγγέλλοντας παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία που ανέδειξε τον κεντροδεξιό Ροδρίγο Πας.

Μαζική διαδήλωση στη Λας Πας, την πρωτεύουσα της Βολιβίας, από εκατοντάδες πολίτες που εναντιώνονται στην εκλογή του νέου κεντροδεξιού προέδρου, Ροδρίγο Πας, καταγγέλλοντας υποτιθέμενες παρατυπίες στη διαδικασία της ψηφοφορίας και απαιτώντας να γίνει έλεγχος.

Ο 58χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας, κέρδισε τον δεύτερο γύρο των εκλογών την Κυριακή εξασφαλίζοντας 54,5% των ψήφων, με αντίπαλο τον δεξιό πρώην πρόεδρο (2001-2002) Χόρχε Κιρόγα.

Ο τελευταίος συνεχάρη τον αντίπαλό του για τη νίκη του — αλλά ταυτόχρονα ανακοίνωσε πως θα ζητήσει επαλήθευση των πρακτικών καταμέτρησης τις επόμενες ημέρες, έπειτα από καταγγελίες για παρατυπίες.

Κυκλοφορούν κατηγορίες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς αποδείξεις ή τεκμήρια ως αυτό το στάδιο.

Η νίκη του Ροδρίγο Πας επιβεβαίωσε το τέλος 20 χρόνων διακυβέρνησης από την αριστερά στη Βολιβία, η οποία διέρχεται το τρέχον διάστηκα τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών.

Χθες, κραυγάζοντας συνθήματα για «νοθεία», διαδηλωτές προσπάθησαν να φθάσουν στην πλατεία όπου βρίσκονται η προεδρία και το κοινοβούλιο. Η αστυνομία τους διέλυσε, χωρίς να αναφερθούν επεισόδια.

Κατόπιν κατευθύνθηκαν στο Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE), που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα.

«Είναι αηδιαστικό πως έγινε απάτη, πως η ψήφος δεν έγινε σεβαστή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πάμπλο Πέρες, 23χρονος φοιτητής, που αρνείται την ήττα του Κιρόγα. «Απαιτούμε έλεγχο, να επαληθευτεί κάθε ψήφος», πρόσθεσε η Ραχήλ Γκανδαρίγιας, 25χρονη οδοντίατρος.

Το TSE διέψευσε χθες πως υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία τονίζοντας πως «η λέξη νοθεία είναι απαγορευμένη στη Βολιβία».

Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος Πας ανήγγειλε χθες την προσεχή αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, που έχουν διακοπεί από το 2008.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΗΠΑ (...) αυτή η σχέση θα αποκατασταθεί», υποσχέθηκε ο κληρονόμος πολιτικής δυναστείας και ως τώρα γερουσιαστής.

Οι διμερείς σχέσεις είχαν διακοπεί το 2008, όταν ο τότε πρόεδρος Έβο Μοράλες έδιωξε από τη χώρα τον Φίλιπ Γκόλντμπεργκ, τότε πρεσβευτή, κατηγορώντας τον πως υποστήριζε κίνημα της δεξιάς που επιδίωκε, κατ’ αυτόν, να κόψει στα δύο τη χώρα των Άνδεων. Η Ουάσιγκτον ανταπέδωσε τα ίσα απελαύνοντας τον βολιβιανό πρεσβευτή.

Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες (2006-2019), σύμμαχος της Κούβας και της Βενεζουέλας, είχε επίσης διώκει την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA) και την αμερικανική υπηρεσία διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας (USAID) για τον ίδιο λόγο.

Οι σχέσεις ψυχρότητας δεν μεταβλήθηκαν ούτε επί των ημερών του απερχόμενου προέδρου Λουίς Άρσε.

Ο Πας είπε αφού ανακοινώθηκε η νίκη του πως έχει σκοπό η χώρα του να ανακτήσει «τη θέση της» σε διεθνές επίπεδο.