Βολιβία: Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών και το τέλος της Αριστεράς

Πολιτική αλλαγή στην ηγεσία της χώρας μετά από 20 χρόνια ηγεμονίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) και της πρώτης αριστερής κυβέρνησης ιθαγενών στη Λατινική Αμερική.

Οι πιο συντηρητικές δυνάμεις της Βολιβίας ετοιμάζουν πανηγυρική επιστροφή στην εξουσία. Πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος αναμένεται να φέρει πολιτική αλλαγή στην ηγεσία της χώρας, αφού οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερή-προοδευτική πολιτική ιστορία της.

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, ο 65χρονος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του πρώην δικτάτορα Ούγο Μπάνσερ, Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ο γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, γιος του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993), προκάλεσε κατάπληξη σε πολλούς, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 32,1% των ψήφων, με βάση ταχεία καταμέτρηση του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE).

Ο πρώην πρόεδρος Χόρχε «Τούτο» Κιρόγα (2001-2002) τον ακολούθησε σε μικρή απόσταση, συγκεντρώνοντας το 26,8% των ψήφων, πάντα κατά την εφορευτική επιτροπή.

Βαθιά οικονομική κρίση

Η Βολιβία αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, με τον υψηλό πληθωρισμό, τις ελλείψεις βενζίνης και ξένου συναλλάγματος, όπως και μια έλλειψη φαρμάκων, να αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις του αριστερού Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις επιδοτήσεις για χρόνια, οι οποίες προκάλεσαν πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Ιδιαίτερα έχουν πληγεί αγροτικές περιοχές όπως και περιοχές αυτοχθόνων, με κοινωνικές εντάσεις και συχνές διαμαρτυρίες.

Ούτε ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, ούτε ο νυν επικεφαλής του κράτους, ο Λούις Άρσε, είναι υποψήφιοι. Ο Μοράλες δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα μετά τον περιορισμό από το Συνταγματικό Δικαστήριο του αριθμού των προεδρικών θητειών στις δύο και αντιμετωπίζει επίσης ένταλμα σύλληψης, ενώ ο Άρσε αποσύρθηκε λόγω της μείωσης της δημοτικότητάς του.

Οι δύο υποψήφιοι που αναμετρώνται σήμερα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών επικεντρώνονται στον οικονομικό φιλελευθερισμό και τις μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις: Ο Πας Περέιρα σκοπεύει να διευκολύνει τις επενδύσεις και να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς, ενώ ο Κιρόγα προγραμματίζει επιλεκτικές ιδιωτικοποιήσεις και σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων καυσίμων.

Η αρμόδια εκλογική αρχή σκοπεύει να καταμετρήσει και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα από το 90% των ψήφων στη διάρκεια της νύχτας των εκλογών. Ο νικητής θα αναλάβει προεδρικά καθήκοντα τον Νοέμβριο για μια πενταετή θητεία.