Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Corina_Machado_1020
Η ακροδεξιά νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Κορίνα Ματσάδο. | Ap Photo

Βέτο στον Μαδούρο από τη «Θάτσερ» της Βενεζουέλας: Θα φύγει από την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Σε γραμμή Τραμπ η -νομπελίστρια Ειρήνης πλέον και- ηγέτιδα της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, Ματσάδο • «Με ή χωρίς διαπραγμάτευση, ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία».

Εκ νέου επιθέσεις κατά της προεδρίας της Βενεζουέλας από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα, τη χρονική συγκυρία μάλιστα που οι ΗΠΑ απειλούν με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. 

Η ίδια δήλωσε βέβαιη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε μέσω βιντεοσύνδεσης στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση».

«Ο Μαδούρο έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση (...) Με ή χωρίς διαπραγμάτευση, θα εγκαταλείψει την εξουσία», σχολίασε η «Θάτσερ της Βενεζουέλας», που ανακοίνωσε πως περνά στη παρανομία, πως κρύβεται, πριν από έναν χρόνο και πλέον.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε τον Αύγουστο τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία όχι μακριά από τα παράλια της Βενεζουέλας και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο και εξαπέλυσε πλήγματα στην Καραϊβική εναντίον τουλάχιστον τεσσάρων ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποστηρίζει τους ελιγμούς της Ουάσιγκτον. Όταν έλαβε το βραβείο Νόμπελ, το αφιέρωσε «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και «στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».

Βαθιά αντικομμουνιστικός ο λόγος της, προτείνει τη μείωση της κοινωνικής πρόνοιας και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς επιδόματα και βοήθεια στις ευάλωτες ομάδες. Έχει προτείνει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εταιρείας Petróleos de Venezuela (PDVSA) και την ιδιωτικοποίηση όλων των εταιρειών που κρατικοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τσάβες, μεταξύ των οποίων και η Siderúrgica Venezolana, η εταιρεία της οποίας ο πατέρας της (που πέθανε φέτος) ήταν πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. 

