Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Haiti_1020
Ap Photo

Αϊτή: Σχεδόν 6 εκατ. άνθρωποι κινδυνεύουν με υποσιτισμό

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Περίπου 2 εκατ. άνθρωποι στην Αϊτή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περίπου 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται υποσιτισμό στην Αϊτή, χώρα που συνταράσσει η βία συμμοριών, κι ο αριθμός τους θα πλησιάσει τα 6 εκατομμύρια τους επόμενους μήνες, προειδοποιεί έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από το IPC (ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια) χθες Παρασκευή.

Ο μισός και πλέον πληθυσμός της χώρας της Καραϊβικής (5,7 εκατ., το 51%) είναι ήδη αντιμέτωπος με διατροφική ανασφάλεια. Από το σύνολο αυτό, σχεδόν 1,9 εκατ. (το 17% του πληθυσμού) κατατάσσεται στο επίπεδο IPC 4 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης) και 3,8 εκατ. στο επίπεδο IPC 3 (κρίση), αναφέρει το σύστημα αναφοράς, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Οι αριθμοί αυτοί δεν διαφέρουν πολύ από εκείνους της προηγούμενης ανάλυσης, που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Απρίλιο, ωστόσο αναδεικνύεται μια καλή είδηση: 8.400 άνθρωποι που κατατάσσονταν στο επίπεδο IPC 5 (το τελευταίο, καταστροφικό, ισοδυναμεί με λιμό) σε καταυλισμούς εκτοπισμένων δεν βρίσκονται πλέον σ’ αυτό, χάρη σε στοχευμένες ανθρωπιστικές επεμβάσεις.

Όμως αναμένεται «ελαφριά επιδείνωση της κατάστασης» τους επόμενους μήνες και προβλέπεται πως 5,91 εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι αντιμέτωποι με διατροφική ανασφάλεια ως τον Ιούνιο του 2026, επισημαίνει το IPC.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση και πολιτική αστάθεια επί δεκαετίες και σπαράσσεται από τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες και απαγωγές για λύτρα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη πιο θεαματικά από τις αρχές του 2024, όταν συμμορίες εξώθησαν τον de facto πρωθυπουργό την εποχή Αριέλ Ανρί να παραιτηθεί. Την Αϊτή, όπου έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016, κυβερνά από τα μέσα της περασμένης χρονιάς λεγόμενο προεδρικό συμβούλιο μετάβασης.

