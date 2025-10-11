Το μήνυμα μιας ατυχούς βράβευσης

Δεν είναι λίγες οι φορές που η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης προκαλεί σκεπτικισμό, ενίοτε και θυμό. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η χθεσινή βράβευση της εκπροσώπου της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Οχι γιατί ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο είναι ένας φάρος της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού που τα έχει κάνει όλα σωστά, βρίσκεται υπεράνω κριτικής και οι πολιτικοί του αντίπαλοι αξίζουν τη χλεύη και τον διωγμό. Κάθε άλλο. Ομως, η Ματσάδο είναι μία -το λιγότερο- αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

Η δε βράβευσή της σε μια εποχή που οι ΗΠΑ αυξάνουν όχι μόνο την επιθετική ρητορική τους απέναντι στη Βενεζουέλα, αλλά προχωρούν και σε βύθιση πλοίων της στην Καραϊβική με πρόσχημα τον πόλεμο απέναντι στα καρτέλ των ναρκωτικών, προκαλεί εύλογα ερωτήματα τόσο για το σκεπτικό, όσο και για τις πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει.

«Η Νορβηγική Επιτροπή του Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο γιατί εργάζεται ακαταπόνητα για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Αυτό ήταν το ανακοινωθέν της νορβηγικής επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε να αντιπαρέλθουμε, όσο δύσκολο κι αν είναι, τον χαρακτηρισμό «δικτατορία». Μπορεί η Βενεζουέλα του Μαδούρο να είναι μια ελλειμματική δημοκρατία με αυταρχικές παρεκτροπές, αλλά «δικτατορία» δεν τη λες. Ας δούμε λοιπόν πόσο έχει αγωνιστεί η βραβευθείσα για μια πραγματικά «δίκαιη και ειρηνική μετάβαση».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1967 στο Καράκας σε μια μεγαλοαστική οικογένεια με αριστοκρατικές ρίζες. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανολόγος στη Βενεζουέλα και στις ΗΠΑ, στο Γέιλ συγκεκριμένα, ασχολήθηκε με τη φιλανθρωπία, όπως πολλοί εκπρόσωποι της τάξης της, και ξεκίνησε την ανάμειξή της με την πολιτική το 2002, ιδρύοντας την πολιτική πλατφόρμα Súmate (Ελα μαζί μας) που είχε στόχο τη διασφάλιση της ομαλής εκλογικής διαδικασίας.

Φανατική αντιτσαβίστρια, υπέρμαχος ενός «λαϊκού καπιταλισμού», όπως τον αποκαλεί, και της ιδιωτικοποίησης όλων των δημοσίων υπηρεσιών, η Ματσάδο, μητέρα τριών παιδιών, είναι εθνική συντονίστρια της δεξιάς πολιτικής παράταξης Vente Venezuela (Ελα Βενεζουέλα). Διετέλεσε βουλευτής από το 2011 ώς το 2014. Το 2012 επιχείρησε για πρώτη φορά να εκλεγεί επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αλλά έχασε από τον Χοσέ Καπρίλες.

Αφού ενδιαμέσως πρωτοστάτησε στη διοργάνωση μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά του Νικολάς Μαδούρο, έφτασε πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει το όνειρό της το 2023, όταν εκλέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία υποψήφια της ενιαίας αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ομως, το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο ακύρωσε την υποψηφιότητά της -μια απόφαση που αργότερα επικυρώθηκε και από το Ανώτατο Δικαστήριο- κατηγορώντας την για παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τον πάλαι ποτέ πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Χουάν Γουαϊδό, καθώς και για την υποστήριξή της στην επιβολή διεθνών κυρώσεων κατά της χώρας. Αργότερα, πέρασε στην παρανομία όταν εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή της.

Το κατηγορητήριο δεν ήταν έωλο. Η Ματσάδο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τις κυρώσεις και την ξένη επέμβαση για «ανθρωπιστικούς λόγους» προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση Μαδούρο. Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα συνέντευξής της στο BBC Mundo τον Μάιο του 2019: «Αυτή δεν είναι μια συμβατική δικτατορία, αλλά ένα εγκληματικό κράτος που έχει βάλει στόχο του να αποτελειώσει το έθνος και ο μόνος τρόπος να φύγει από την εξουσία είναι να εφαρμοστεί όλη η πολιτική ισχύς και στο εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο για να επέλθει η ρήξη [...] Μιλάμε για μαφίες που περιλαμβάνουν από τους αντάρτες της Κολομβίας, τα καρτέλ των ναρκωτικών, μέχρι την ισλαμική τρομοκρατία [...]. Γι’ αυτό και οι δημοκρατίες της Δύσης πρέπει να καταλάβουν πως ένα εγκληματικό καθεστώς φεύγει από την εξουσία μόνο αν έλθει αντιμέτωπο με μια πειστική, άμεση και αυστηρή απειλή για χρήση βίας».

Δόξασαν τη... θαυμάστρια του Τραμπ και όχι τον ίδιο

«Είμαι σοκαρισμένη. Σοκαρισμένη από χαρά», δήλωσε η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης. Και σίγουρα δεν σοκαρίστηκε μόνο αυτή, καθώς το παρελθόν της δεν την καθιστά την ιδανική υποψήφια για ένα τέτοιο βραβείο.

Τι έπαθε λοιπόν -ειδικά φέτος- η επιτροπή του Νόμπελ και προχώρησε σε μια τόσο αμφιλεγόμενη βράβευση; Μία εκδοχή έχει να κάνει με τον «τυφώνα» Τραμπ και τις ασφυκτικές πιέσεις που άσκησε για να πάρει αυτός το βραβείο.

«Η επιτροπή του Νόμπελ επέλεξε ένα άτομο που δεν θα ξεσηκώσει την οργή της κυβέρνησης Τραμπ ή θα επιφέρει αντίποινα. Δεν λέω πως αυτό ήταν το κίνητρο της επιτροπής, είναι όμως μια ενδιαφέρουσα κίνηση», σχολίαζε χθες στην ιστοσελίδα του BBC ο δημοσιογράφος Μαρκ Λόουεν.

Η Ματσάδο είναι θαυμάστρια του Τραμπ και αυτός δικός της θαυμαστής. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της. «Η επιτροπή του Νόμπελ απέδειξε ότι έβαλε την πολιτική πάνω από την ειρήνη», έγραψε στο Χ ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ «θα συνεχίσει να κλείνει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τελειώνει πολέμους και να σώζει ζωές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να περιμένει. Εχει πολύ χρόνο μπροστά του ώσπου να τερματίσει στ’ αλήθεια κάποιο πόλεμο.

Οπως και η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης έχει το περιθώριο να πέσει πιο χαμηλά, αν θέλει.