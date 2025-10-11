Αθήνα, 18°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
σεισμός
© Albund | Dreamstime.com

Σεισμός 7,8 βαθμών μεταξύ Ν. Αμερικής και Ανταρκτικής - Προειδοποίηση για τσουνάμι

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής και τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, η δόνηση ήταν μεγέθους 7 βαθμών και προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό.

Σεισμός 7,8 βαθμών μεταξύ Ν. Αμερικής και Ανταρκτικής - Προειδοποίηση για τσουνάμι

