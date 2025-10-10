Το Κογκρέσο του Περού «έβγαλε» τη Μπολουάρτε και «έβαλε» τον Τζέρι

Ο συντηρητικός πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού, Χοσέ Τζέρι, ορκίστηκε με ταχύρρυθμες διαδικασίες πρόεδρος της χώρας, μετά τη καθαίρεση της Ντίνα Μπολουάρτε από τα αξίωμα για λόγους «ηθικής ανικανότητας»

Το Περού βιώνει μια πρωτοφανής κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό του, καθώς το ξημέρωμα της Πέμπτης προς Παρασκευή, οι βουλευτές του Περού ανέδειξαν τον πρόεδρο του Κογκρέσου Χοσέ Τζέρι ως νέο πρόεδρο της χώρας, λιγότερο από μία ώρα μετά την παμψηφεί απομάκρυνσή της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, καθώς η οργή αυξανόταν λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας και των κατηγοριών για διαφθορά. Πολιτικές ομάδες της αντιπολίτευσης είχαν καταθέσει προτάσεις μομφής και ζητούσαν την καθαίρεση της προέδρου.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά τον τραυματισμό αρκετών μελών του δημοφιλούς μουσικού συγκροτήματος cumbia Agua Marina σε περιστατικό πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια συναυλίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε χώρο που ανήκει στον περουβιανό στρατό.

Οι προτάσεις δυσπιστίας κατά της Μπολουάρτε αναδεικνύουν τις οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης της εγκληματικότητας, καθώς και τις κατηγορίες για διαφθορά. Πάνω σε αυτό το ζήτημα, σημειώνεται ότι το νομοθετικό σώμα της χώρας είχε απορρίψει πέρυσι τον Απρίλιο δύο προτάσεις δυσπιστίας που κατατέθηκαν με αφορμή το σκάνδαλο «Rolexgate».

Ο Τζέρι, ο οποίος γίνεται ο έβδομος πρόεδρος του Περού από το 2016, έδωσε σήμα στη παρθενική του ομιλία ως αρχηγός κράτους και μίλησε για σκληρή στάση από τη κυβέρνηση απέναντι στην ανασφάλεια. «Ο κύριος εχθρός βρίσκεται εκεί έξω στους δρόμους: οι εγκληματικές συμμορίες», δήλωσε στο Κογκρέσο, φορώντας μια κορδέλα με την περουβιανή σημαία. «Πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο κατά του εγκλήματος», πρόσθεσε.

Ο 38χρονος μέλος του συντηρητικού κόμματος Somos Peru (Είμαστε το Περού), ο οποίος ανέλαβε την προεδρία του Κογκρέσου τον Ιούλιο, εντάσσεται στις τάξεις των νεότερων αρχηγών κρατών στον κόσμο.

Πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το Κογκρέσο και την πρεσβεία του Ισημερινού, όπου υπήρχαν φήμες ότι η Μπολουάρτε θα ζητούσε άσυλο. Μερικοί άνθρωποι ήταν σε εορταστική διάθεση, κουνώντας σημαίες, χορεύοντας και παίζοντας μουσικά όργανα., στους ίδιους δρόμους στους οποίους η νεολαία εξέφραζε εδώ και εβδομάδες την αγανάκτησή της με διαδηλώσεις και άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Λίγο μετά την ψηφοφορία του Κογκρέσου για την απομάκρυνσή της, η Μπολουάρτε απηύθυνε ομιλία στο προεδρικό μέγαρο, όπου αναγνώρισε ότι το ίδιο Κογκρέσο που την είχε ορκίσει στα τέλη του 2022 ψήφισε τώρα την απομάκρυνσή της «με τις συνέπειες που αυτό έχει για τη σταθερότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας». «Σε κάθε στιγμή, κάλεσα σε ενότητα», είπε.

Νομοθέτες από όλο το πολιτικό φάσμα κάλεσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης την Μπολουάρτε να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενώπιον του Κογκρέσου την ίδια νύχτα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ και οι νομοθέτες είχαν αρκετές ψήφους για να προχωρήσουν σε μια ταχεία διαδικασία μομφής.

Τρεις πρώην ηγέτες της χώρας βρίσκονται στη φυλακή

Η 63χρονη Μπολουάρτε ήταν αντιπαθής από μεγάλη μερίδα των περουβιανών πολιτών, με ποσοστά αποδοχής μόλις... 2% και 4%, μετά από κατηγορίες ότι επωφελήθηκε παράνομα από το αξίωμά της και ότι είναι υπεύθυνη για τη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ του προκατόχου της. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Η απομάκρυνσή της συνεχίζει την εναλλαγή ηγετών στην χώρα καθώς τρεις πρώην ηγέτες της χώρας βρίσκονται επί του παρόντος στη φυλακή.

Η τελευταία προσπάθεια καθαίρεσης της Μπολουάρτε χαρακτηρίστηκε από τη συμμετοχή δεξιών κομμάτων που την έχουν υποστηρίξει ιστορικά, συμπεριλαμβανομένων του Λαϊκού Ανανεωτικού Κόμματος του Ραφαέλ Λόπεζ και της Λαϊκής Δύναμης της Κέικο Φουτζιμόρι. Και οι δύο πολιτικοί αναμένεται να υποβάλουν υποψηφιότητα για την προεδρία τον Απρίλιο του 2026.

Η Μπολουάρτε ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο προκάτοχός της, ο πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο, υπό τον οποίο η ίδια είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος, εκδιώχθηκε και συνελήφθη μετά την απόπειρά του να διαλύσει το Κογκρέσο.

Η απομάκρυνση του Καστίγιο συνοδεύτηκε από μήνες εκτεταμένων, αιματηρών διαδηλώσεων, ιδίως στις αγροτικές κοινότητες των Άνδεων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, ενώ οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησαν την κυβέρνηση της Μπολουάρτε για χρήση υπερβολικής βίας στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Επίσης, η Μπολουάρτε είχε εμπλοκή σε κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό που αφορούσαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και ρολόγια. Τον Ιούλιο, αποφάσισε να διπλασιάσει τον μισθό της.