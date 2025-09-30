Ο Μαδούρο προειδοποιεί Τραμπ - Έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Νικολάς Μαδούρο είναι έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δήλωσε η αντιπρόεδρος της χώρας, προειδοποιώντας για «καταστροφικές» συνέπειες αν κάτι τέτοιο συμβεί.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση προς το Καράκας τις τελευταίες εβδομάδες, με μεγάλη ναυτική ανάπτυξη στη Θάλασσα της Καραϊβικής και μια σειρά από αεροπορικές επιδρομές σε πλοία της Βενεζουέλας, που έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών, που διακινούν κοκαΐνη και φαιντανύλη στις ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλοί υποψιάζονται ότι πρόκειται για πρόλογο ευρύτερης στρατιωτικής επέμβασης με στόχο να τερματιστεί η 12ετής διακυβέρνηση του Μαδούρο.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, μία από τις πιο στενές συμμάχους του Μαδούρο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ «ένα μεγάλο ψέμα». Υποστήριξε ότι η πραγματική πρόθεση της αμερικανικής εκστρατείας είναι η κατάληψη των φυσικών πόρων της χώρας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

«Έχει μόνο έναν σκοπό: τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού, μεταλλευμάτων, [και] της βιολογικής ποικιλομορφίας που διαθέτει η Βενεζουέλα – και που οι ΗΠΑ χρειάζονται για αυτή τη νέα εποχή, στην οποία κηρύσσουν πόλεμο σε ολόκληρο τον πλανήτη,» δήλωσε η Ροδρίγκες, αποδίδοντας τον «πολεμοχαρή χαρακτήρα» των ΗΠΑ στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο αποκάλεσε «Άρχοντα του Πολέμου».

Η Ροδρίγκες δήλωσε ότι, αν ενεργοποιηθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Μαδούρο θα αποκτήσει ειδικές εξουσίες για να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις, να κλείσει τα σύνορα της χώρας και να τοποθετήσει τον στρατό υπεύθυνο σε κρίσιμες υποδομές.

«Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας – ποτέ!» υποσχέθηκε, προειδοποιώντας ότι οι πολίτες που θα εκφράσουν δημόσια υποστήριξη σε μια τέτοια επέμβαση θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. «Όσοι καλούν ανοιχτά για εισβολή, δεν μπορούν να θεωρούνται Βενεζουελάνοι,» είπε.

Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ειδικοί πίστευαν ότι η πίεση του Τραμπ στη Βενεζουέλα ήταν πολιτικό θέατρο, σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει ψηφοφόρους στο εσωτερικό και ίσως να προκαλέσει στρατιωτική εξέγερση κατά του Μαδούρο.

Ωστόσο, οι φονικές επιθέσεις του Τραμπ – τις οποίες νομικοί και Λατινοαμερικανοί ηγέτες έχουν καταγγείλει ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις – έχουν κάνει αρκετούς να πιστεύουν ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση είναι πιθανή.

Την Παρασκευή, το NBC News μετέδωσε ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επεξεργάζονται επιλογές για στοχευμένα πλήγματα κατά διακινητών ναρκωτικών εντός Βενεζουέλας, με έμφαση σε επιθέσεις με drones, ενδεχομένως μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

⇒ Χθες ο Μαδούρο έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας να εκπαιδεύσει τις τοπικές πολιτοφυλακές, αναδεικνύοντας πως η Βενεζουέλα βρίσκεται σε επαγρύπνηση.