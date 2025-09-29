Η Βενεζουέλα προετοιμάζει τοπικές πολιτοφυλακές για «αμερικανική εισβολή»

Ο Μαδούρο έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας να εκπαιδεύσει τις τοπικές πολιτοφυλακές μετά τη βύθιση τριών πλοίων από το Αμερικανικό ναυτικό, κίνηση που άφησε 17 νεκρούς.

Ηλικιωμένοι από κάθε περιοχή της Βενεζουέλας έχουν κληθεί από την κυβέρνηση της χώρας για να ενταχθούν στην Εθνική Μπολιβαριανή Εθνοφρουρά, μια στρατιωτική μονάδα που δημιουργήθηκε από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες το 2009 για να βοηθήσει την υπεράσπιση της χώρας, παράλληλα με τον εθνικό στρατό.

Σύμφωνα με το BBC, η εν λόγω ετερόκλητη δύναμη, που αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους, κλήθηκε σε υπηρεσία μετά την αποστολή πλοίων του αμερικανικού ναυτικού στη νότια Καραϊβική για «επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών», όπως ισχυρίστηκαν αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού. Η κίνηση των ΗΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο διαρροών για μελλοντική επίθεση στη Βενεζουέλα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τουλάχιστον τρία σκάφη που, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 άτομα που επέβαιναν σε αυτά.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Πάντρινιο, δήλωσε ότι οι επιθέσεις και η ανάπτυξη του αμερικανικού ναυτικού ισοδυναμούν με «μη κηρυγμένο πόλεμο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, ενώ ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο κάλεσε αμέσως την πολιτοφυλακή σε ενεργό υπηρεσία. Οι ειδικοί σύμφωνα πάντα με το BBC εξηγούν ότι ενώ η ανάπτυξη των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη νότια Καραϊβική είναι μεγάλη, δεν είναι αρκετή ώστε να υποδηλώνει πως αποτελεί μέρος μιας προγραμματισμένης εισβολής.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ - οι οποίες είναι από καιρό τεταμένες - έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Πώς γίνεται η εκπαίδευση του στρατού στις πολιτοφυλακές;

Η αποστολή των στρατιωτών είναι να διδάξουν στον λαό πώς να χειρίζονται τα όπλα για να αντιμετωπίσουν τον πιθανό εχθρό. Το σενάριο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει άρματα μάχης, ρωσικά τουφέκια και αφίσες με οδηγίες. Οι περισσότεροι από τους εθελοντές που συμμετέχουν στην άσκηση δεν έχουν εμπειρία σε ένοπλες μάχες, αλλά αυτό που τους λείπει σε εμπειρία το αναπληρώνουν με ενθουσιασμό.

Όμως, ενώ οι κάτοικοι του Πετάρε μαθαίνουν να χειρίζονται ένα τουφέκι, έξω από τα προπύργια του Μαδούρο, η ζωή συνεχίζεται κανονικά, με λίγους να φαίνεται να σκέφτονται την πιθανότητα εισβολής. Οι κάτοικοι συνεχίζουν ατάραχοι την καθημερινή τους ρουτίνα. Οι πλανόδιοι πωλητές εκθέτουν τα εμπορεύματά τους, ενώ άλλοι κάνουν τα ψώνια τους για το Σαββατοκύριακο χωρίς να ρίχνουν ούτε μια ματιά στα μέλη της πολιτοφυλακής που εκτελούν τις ασκήσεις τους.

Η επιδείνωση των σχέσεων Ουάσινγκτον - Καράκας

Οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει την επανεκλογή του Μαδούρο, τον Ιούλιο του 2024, επικαλούμενες στοιχεία που συγκέντρωσε η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας με τη βοήθεια ανεξάρτητων παρατηρητών, σύμφωνα με τα οποία ο αντίπαλός του, Εντμούντο Γκονζάλες, κέρδισε τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία.

Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας για δεύτερη φορά, ο Τραμπ ανακήρυξε την εγκληματική συμμορία της Βενεζουέλας, Tren de Aragua, ως «τρομοκρατική οργάνωση», κάτι που χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για την απέλαση Βενεζουελάνων μεταναστών από τις ΗΠΑ και την πρόσφατη στρατιωτική δράση στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι συνεργάζεται με καρτέλ ναρκωτικών και πρόσφατα διπλασίασε την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του σε 50 εκατομμύρια δολάρια (37,3 εκατομμύρια λίρες). Ο Μαδούρο έχει απορρίψει με σφοδρότητα τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον και έχει υπερασπιστεί τις ενέργειες της κυβέρνησής του κατά του εμπορίου ναρκωτικών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Μαδούρο έχει επίσης συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ, αποδεχόμενη πίσω μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, τους οποίους Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν κατηγορήσει ότι ήταν μέλη συμμοριών. Μετά την πρώτη επίθεση με σκάφος, ο Μαδούρο έστειλε μια επιστολή στον Αμερικανό ομόλογό του ζητώντας συνάντηση – μια προσέγγιση που απορρίφθηκε από τον Λευκό Οίκο.