Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο

Τουλάχιστον 14 νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομία.
«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα, ανέφερε η αστυνομία. Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις Βολιβιανοί.
Σύμφωνα με περουβιανά μέσα ενημέρωσης, στο μίνι βαν επέβαιναν μέλη μιας μπάντας με προορισμό την Κανταράβε, στην περιφέρεια Τάκνα, όπου θα συμμετείχε σε φεστιβάλ στο πλαίσιο θρησκευτικής πανήγυρης.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.
