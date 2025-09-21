Συγκρούσεις και τραυματίες σε αντικυβερνητική διαδήλωση στο Περού

Περίπου πεντακόσιοι άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα σε διαδήλωση εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, η διαδήλωση πήρε μαχητικά χαρακτηριστικά, καθώς σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, όταν οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να πλησιάσουν στις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της Λίμα.
Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες.
Σε ιστότοπους κοινωνικούς δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει τραυματίες.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Exitosa Noticias ανέφερε πως δημοσιογράφος του και εικονολήπτης του χτυπήθηκαν.
Ενώ, η αστυνομία ανέφερε μέσω Χ ότι ένα μέλος της τραυματίστηκε.
Η κινητοποίηση οργανώθηκε κυρίως από τη νεολαία και συλλογικότητες της «γενιάς Ζ» και προέκυψε από την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια στο Περού, ιδίως εναντίον της διαφθοράς και νέας μεταρρύθμισης του συστήματος συντάξεων, που ενέκρινε το Κογκρέσο.
Το περουβιανό κοινοβούλιο «δεν έχει καμιά αξιοπιστία, ούτε επιδοκιμασία του λαού», καθώς «οδεύει να βάλει τη χώρα σε καταστροφική κατάσταση», δήλωσε η Σελένε Αμασιφουέν, 19 χρονών.
Στην τελική ευθεία της θητείας της, που θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου 2026, η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, με σειρά διαφόρων σκανδάλων στο παθητικό της, σπάει ρεκόρ αντιδημοτικότητας, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας, με τις εκβιάσεις να έχουν γίνει μάστιγα κι ολοένα περισσότερες ανθρωποκτονίες από πληρωμένους εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος.
Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο, με συντηρητική πλειοψηφία, έχει ελάχιστη δημοτικότητα, καθώς εκλαμβάνεται ως άντρο διαφθοράς, κατά δημοσκοπήσεις.
Αυτή την εβδομάδα, η νομοθετική εξουσία ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
