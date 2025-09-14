Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις προκλήσεις στη Λ. Αμερική, F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

Πέντε F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκαν το Σάββατο στο Πουέρτο Ρίκο, λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη στο συγκεκριμένο έδαφος 10 μαχητικών stealth προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις εναντίον του πολέμου που έχουν κηρύξει στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Μαδούρο με πρόσχημα τα καρτέλ ναρκωτικών.
Τα F-35 προσγειώθηκαν στην πρώην στρατιωτική βάση Roosevelt Roads στη Σέιμπα του Πουέρτο Ρίκο, ανέφερε στο Reuters ο φωτογράφος Ρίκι Αρντουένγκο που συνεργάζεται με το εν λόγω πρακτορείο ειδήσεων.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν θεαθεί επίσης στρατιωτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη τύπου Osprey στην περιοχή, ενώ τη Δευτέρα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Πουέρτο Ρίκο.
Ανακοινώνοντας τα σχέδιά του για ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, ο Τραμπ είχε πει πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν μιλάει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.
Ωστόσο, οι κλιμακώμενες προκλήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προκαλούν ερωτήματα. Χαρακτηριστικά, την προηγούμενη εβδομάδα ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε ταχύπλοο ανοιχτά της Βενεζουέλας σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.
Χθες Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την παράνομη κράτηση επί οκτώ ώρες ενός αλιευτικού σκάφους της από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της.
