Στο «σκοτάδι» και πάλι η Κούβα λόγω διακοπών ρεύματος

Μια ολική διακοπή ρεύματος έπληξε το νησί της Κούβας για πάνω από 20 ώρες τη Τετάρτη, ενώ έχει ήδη πληγεί από τέσσερις εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης μέσα στο έτος.

Η διακοπή ρεύματος σε ολόκληρο το νησί, η οποία κορυφώθηκε λίγο μετά τις 9 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη καθώς ήδη ορισμένες επαρχίες είχαν προβλήματα από το Σαββατοκύριακο, πιστεύεται ότι συνδέεται με μια δυσλειτουργία σε ένα από τα μεγαλύτερα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Κούβας, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων της χώρας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι έχουν σταλεί συνεργεία για την κατασκευή ενός εφεδρικού μικροσυστήματος ενέργειας, ικανό να παρέχει βασικές υπηρεσίες, και ότι προτεραιότητα έχει η επαναφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε βασικούς χώρους όπως νοσοκομεία και μονάδες παραγωγής τροφίμων.

Την Πέμπτη, η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποκαταστάθηκε σε 11 από τις 15 επαρχίες της Κούβας. Η Κουβανική Ένωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε την X ότι το 79,4% των νοικοκυριών στην πρωτεύουσα Αβάνα έχουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα μετά από μια διακοπή που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες.

«Το SEN (Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα) έχει επανασυνδεθεί, με την αποκατάσταση να εκκρεμεί» σε τέσσερις επαρχίες, πρόσθεσε η εταιρεία.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Κούβας Μανουέλ Μαρέρο εμφανίστηκε επίσης στην κρατική τηλεόραση από τα γραφεία της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας, ζητώντας από τους Κουβανούς την εμπιστοσύνη τους και υποσχόμενος ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα αποκατασταθεί σταδιακά.

Η επιδείνωση της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης στην Κούβα έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες καθημερινές διακοπές ρεύματος και πλήρεις διακοπές του δικτύου. Τον Μάρτιο, μια βλάβη σε έναν υποσταθμό στην Αβάνα οδήγησε σε διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί, με τρεις ακόμη διακοπές να συμβαίνουν στα τέλη του περασμένου έτους. Η κρίση στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού της Κούβας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίες την εμποδίζουν να διαθέτει επαρκή συναλλαγματικά αποθέματα για την αναβάθμιση ή την επισκευή των γρήγορα γηράσκοντων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται σε λειτουργία για περισσότερο από τρεις δεκαετίες.

Σε όλη την Αβάνα την Τετάρτη, τα φανάρια ήταν σβηστά, καθώς οι άνθρωποι έσπευδαν να αγοράσουν τρόφιμα και βασικά αγαθά πριν σκοτεινιάσει. Οι αντλίες που τροφοδοτούν με νερό τα διαμερίσματα της πρωτεύουσας εξαρτώνται από την ηλεκτρική ενέργεια. Όμως η κατάσταση προκάλεσε την οργή του πληθυσμού, επειδή φέρνει αποπνικτική ζέστη, κουνούπια, τρόφιμα που αρχίζουν να χαλάνε, έλλειψη αερίου για μαγείρεμα, μείωση της παροχής νερού και παιδιά που δυσκολεύονται να πάνε στο σχολείο.



Έτσι, όταν η Κουβανική Ένωση Ηλεκτρισμού (UNE) επιβεβαίωσε ότι το δίκτυο είχε «καταρρεύσει εντελώς» στις 9:14 π.μ. την Τετάρτη, η κατάσταση είχε ήδη εξαντλήσει την υπομονή των Κουβανών. «Φύγετε όλοι, αυτό πρέπει να κάνετε τώρα», «Έχω αναπτύξει άγχος λόγω του καθημερινού στρες, είναι 2025 και τίποτα δεν βελτιώνεται», «Πόσο ακόμα; Σκεφτείτε τους ανθρώπους, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας», έγραψαν ορισμένοι χρήστες στο X.

Λίγο μετά τις 3 μ.μ., η UNE ανέφερε ότι διέθετε περισσότερα από 200 μεγαβάτ σε μικροηλεκτρικά συστήματα κατανεμημένα σε όλη τη χώρα και ότι είχε δώσει προτεραιότητα σε βασικές τοποθεσίες, όπως νοσοκομεία, αρτοποιεία και αντλιοστάσια νερού. Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, για τον οποίο ρωτούσαν οι πολίτες, καθώς δεν είχε σχολιάσει την κατάσταση, εμφανίστηκε ώρες αργότερα με μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι «εργάζονται σκληρά» και ότι κάθε επαρχία λαμβάνει τα δικά της μέτρα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η Αβάνα έχει προσπαθήσει να καλύψει το κενό ενοικιάζοντας πλωτά τουρκικά πλοία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαθιστώντας ηλιακούς σταθμούς που χρηματοδοτούνται από την Κίνα. Ορισμένες πλουσιότερες οικογένειες έχουν εγκαταστήσει επαναφορτιζόμενες συσκευές και ηλιακά πάνελ ρεύματος.