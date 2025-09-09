Αθήνα, 30°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
mexico_1020
Ap Photo

Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό [βίντεο]

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Δέκα νεκροί και 61 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, καθώς 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε σήμερα διώροφο λεωφορείο, βορειοδυτικά της μεξικανικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Επτά γυναίκες και τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε όταν το λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, σε βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο (115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού).

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

