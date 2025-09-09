Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό [βίντεο]

Δέκα νεκροί και 61 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, καθώς 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε σήμερα διώροφο λεωφορείο, βορειοδυτικά της μεξικανικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Επτά γυναίκες και τρία παιδιά βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας του Μεξικού.

🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION



🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr — Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025

Ten people were killed and at least 61 were injured in central Mexico when a freight train smashed into a double-decker passenger bus https://t.co/4gUAVBE7ZY pic.twitter.com/Plkx2yXkBg — Reuters (@Reuters) September 9, 2025

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε όταν το λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, σε βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ατλακομούλκο (115 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού).

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.