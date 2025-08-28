Μεξικό: Γερουσιαστές «πιάνονται στα χέρια»

Γερουσιαστές του Μεξικού συνεπλάκησαν την Τετάρτη, έπειτα από αντεγκλήσεις σχετικά με τις εκκλήσεις που έφερε η δεξιά αντιπολίτευση, για να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών. Στη συμπλοκή συμμετείχαν κυρίως ο πρόεδρος της γερουσίας Χεράρδο Φερνάντες Νορόνια και ο δεξιός γερουσιαστής Αλεχάντρο «Αλίτο» Μορένο.

Προ του επεισοδίου είχαν προηγηθεί ημέρες ανταλλαγών φραστικών πυρών μεταξύ των δύο πλευρών, με αφορμή τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον σε βάρος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είναι «επικεφαλής» καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Αλ. Μορένο δεν ενστερνίζεται μονάχα την κατηγορία, αλλά κατήγγειλε τον Ν. Μαδούρο και στη γενική εισαγγελία του Μεξικού για σχέσεις με μεξικανικά καρτέλ. Συνέδεσε, επίσης, τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητές του με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος MORENA (Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση, εθνικιστική αριστερά). Ο Χ. Νορόνια απέρριψε τις κατηγορίες του.

Το χρονικό της συμπλοκής

Καθώς έφτανε στο τέλος η συνεδρίαση της Τετάρτης, ο Αλ. Μορένο ανέβηκε στο βήμα και πλησίασε έξαλλος τον Χ. Νορόνια, όταν ο τελευταίος του θύμισε πως δεν του είχε δώσει τον λόγο. Τον άρπαξε από το χέρι, ο πρόεδρος απαίτησε να μην τον αγγίζει, κατόπιν ο γερουσιαστής τον έσπρωξε επανειλημμένα και τον χτύπησε στον σβέρκο, προτού ρίξει στο δάπεδο φωτογράφο που προσπάθησε να παρέμβει.

Οι προηγούμενες κατηγορίες

Ο διάλογος είχε ήδη εκτραχυνθεί όταν η πλειοψηφία, που πρόσκειται στην κυβερνητική παράταξη, κατηγόρησε τα συντηρητικά κόμματα PRI και PAN ότι ζητούν αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, κάτι που διαψεύδουν οι δυο παρατάξεις.

Για τις κατηγορίες αυτές αφορμή έδωσε πρόσφατη συνέντευξη της συντηρητικής γερουσιάστριας Λίλι Τέγες, η οποία κατήγγειλε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά, παρείσφρηση των καρτέλ στη μεξικανική κυβέρνηση.

Πριν από μερικές εβδομάδες, αναφέρθηκε πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, κάποια από τα οποία προστέθηκαν τον Φεβρουάριο στη «μαύρη λίστα» των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει η Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στον Τύπο μετά το επεισόδιο, οι δυο άνδρες αλληλοκατηγορήθηκαν: «άρχισε να με τραβάει, να με σπρώχνει, με χτύπησε και είπε "θα σε λιανίσω, θα σε σκοτώσω"», είπε ο πρόεδρος της Γερουσίας Φερνάντες Νορόνια. Ο γερουσιαστής Μορένο αντέτεινε πως ο ήταν ο πρόεδρος του σώματος αυτός που χειροδίκησε πρώτος.

Ο Φερνάντες Νορόνια δήλωσε πως θα συγκαλέσει έκτακτη προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση αύριο Παρασκευή και θα προτείνει να αποπεμφθούν από το σώμα ο κ. Μορένο και άλλα τρία μέλη του, που ανήκουν στο PRI.