Σεισμός 6 ρίχτερ στα ανοιχτά του Ελ Σαλβαδόρ

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί (τοπική ώρα) του Σαββάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Γουατεμάλας και του Ελ Σαλβαδόρ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), μεταδίδει το Associated Press.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 4:14 π.μ. (τοπική ώρα).
To εστιακό βάθος του σεισμού ανέρχεται στα 10 χιλιόμετρα (επιφανειακός σεισμός)
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 81 χλμ. νοτιοδυτικά της Acajutla του Ελ Σαλβαδόρ και 107 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Puerto San Jose της Γουατεμάλας
Η Acajutla είναι το κυριότερο εμπορικό λιμάνι του Ελ Σαλβαδόρ. Η Puerto San Jose είναι η μεγαλύτερη πόλη στις ακτές του Ειρηνικού στη Γουατεμάλα.
Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, αλλά η περιοχή είναι σεισμογενής και οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση.
