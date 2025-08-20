Ο Μιλέι επιδοτεί το «ξέπλυμα» του Ισραήλ

Ενώ κλιμακώνεται η διεθνής αποστροφή για τη γενοκτονία που το Ισραήλ διαπράττει στη Γάζα, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δωρίζει ένα εκατομμύριο δολάρια για την ίδρυση εβραϊκής οργάνωσης που στόχο έχει -έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων- να ενισχύσει το ισραηλινό αφήγημα και τη στρατηγική και να επηρεάσει τη στάση λατινοαμερικανικών κρατών και ηγετών υπέρ του Ισραήλ στους διεθνείς οργανισμούς.

Πρόκειται για το ποσό που έλαβε, όταν τον Ιούνιο κατά την επίσκεψή του στο Τελ Αβίβ τιμήθηκε με το Βραβείο Γένεσις, που απονέμει το ομώνυμο ίδρυμα και δίνεται για πρώτη φορά σε αρχηγό κράτους, «για την ακλόνητη υποστήριξή του στο Ισραήλ». Μια στήριξη που αποτελεί εξαίρεση στη Λατινική Αμερική.

Στην πλειονότητά τους τα κράτη της περιοχής καταδικάζουν την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 62.000 Παλαιστινίους, αφήνοντας τους υπόλοιπους έρμαιο των βομβαρδισμών, των αδιάκριτων πυρών και ενός μεθοδευμένου λιμού. Αρκετές χώρες έχουν ανακαλέσει τις διπλωματικές αντιπροσωπείες τους (ή μέρος αυτών) ενώ η Κολομβία και η Βολιβία έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η δε μεγαλύτερη δύναμη της ηπείρου, η Βραζιλία, συντάχθηκε με τη Νότια Αφρική στην προσφυγή της στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ για γενοκτονία και τον Ιούλιο αποχώρησε και από τη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA), η οποία έχει επικριθεί έντονα για τον ορισμό του αντισημιτισμού που έχει επιβάλει, ο οποίος μπορεί να -και έχει- χρησιμοποιηθεί για να φιμώσει κάθε κριτική προς τις πολιτικές του Ισραήλ ταυτίζοντάς την με αντισημιτισμό.

Ο Μιλέι, ο πιο πιστός σύμμαχος και φερέφωνο του Ισραήλ στην περιοχή, είναι επιπλέον αποφασισμένος να επιχειρήσει να μεταστρέψει το κλίμα υπέρ του Τελ Αβίβ με χρήμα και προπαγάνδα, σε μια αποστολή που μπορεί να φαντάζει αδύνατη αλλά για εκείνον (που σκέφτεται μάλιστα να ασπαστεί τον ιουδαϊσμό) είναι ένα προσωπικό και ιδεολογικό στοίχημα.

Από τον Αβραάμ στον Ισαάκ

Το ένα εκατομμύριο δολάρια προορίζεται για την ίδρυση της οργάνωσης Αμερικανοί Φίλοι των Συμφωνιών του Ισαάκ (AFOIA), με έδρα τη Νέα Υόρκη, που έχει στόχο «την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, την απόρριψη των τρομοκρατικών ιδεολογιών (sic) και την ενθάρρυνση άλλων Λατινοαμερικανών ηγετών να στηρίξουν το Ισραήλ». Δηλαδή, να συμβάλουν στην ενίσχυση του αφηγήματος του Ισραήλ ως θύματος έχοντας απώτερο ρητό στρατηγικό στόχο να επηρεάσουν για θετικότερη προς το Ισραήλ στάση λατινοαμερικανικών κρατών στους διεθνείς θεσμούς και στις ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Εθνη, να κηρύξουν τρομοκρατικές οργανώσεις τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, αλλά και να μεταφέρουν τις πρεσβείες τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Οι Συμφωνίες του Ισαάκ είναι το λατινοαμερικανικό αντίστοιχο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία με στόχο την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες. Τις συμφωνίες συνυπέγραψαν το 2020 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Σουδάν και Μαρόκο αναγνωρίζοντας de jure το ισραηλινό κράτος έναντι αδρών ανταλλαγμάτων, αλλάζοντας την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και ικανοποιώντας όλες τις ισραηλινές απαιτήσεις ώστε να τορπιλίζεται η πιθανότητα ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Κάτι ανάλογο θα επιχειρήσει να κάνει η AFOIA που με πρόσχημα την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων και με δέλεαρ οικονομικά οφέλη θα προσπαθήσει να προωθήσει μια ατζέντα άνευ όρων στήριξης του Τελ Αβίβ σε «λατινοαμερικανικά έθνη-κλειδιά». Κόστα Ρίκα, Ουρουγουάη και Παναμάς, οι τρεις πρώτες που θα λάβουν χρήματα από την AFOIA, παρότι μικρής στρατηγικής ισχύος, είναι κλειδιά για την κυβέρνηση Νετανιάχου γιατί σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρέσβη στα Ηνωμένα Εθνη, Ντάνι Ντανόν, «δεδομένης της εχθρότητας προς το εβραϊκό κράτος από ορισμένα έθνη της περιοχής, η υποστήριξη του Ισραήλ από χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες τώρα βρίσκονται στο περιθώριο, είναι πολύ σημαντική».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αυτές οι χώρες «πρόκειται να ωφεληθούν σημαντικά από την ισραηλινή τεχνογνωσία σε θέματα υδάτων, γεωργίας, κυβερνοασφάλειας, χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, υγείας και ενέργειας». Οι δε πρώτοι αποδέκτες αυτής της χρηματοδότησης και τεχνικής στήριξης είναι εβραϊκές «φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις», ο χαρακτήρας των οποίων είναι ενδεικτικός των προπαγανδιστικών σκοπών της AFOIA:

Το Ισραηλινό Δίκτυο Καινοτομίας ILAN, που διασυνδέει Λατινοαμερικανούς φοιτητές, επιχειρηματίες και δημόσιους αξιωματούχους με ισραηλινές εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας ευελπιστώντας μακροπρόθεσμα στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ηγετών, πρόθυμων να προωθήσουν στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και αλλαγή στην πολιτική απέναντί του· η οργάνωση Stand With Us του ζεύγους Ρόθσταϊν, που δραστηριοποιείται στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση κατά του αντισημιτισμού και για την «ενεργή υπεράσπιση» του Ισραήλ· η Yalla Israel, που χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα και διασημότητες, επίσης για τους ίδιους σκοπούς· το Ιδρυμα Σύμμαχοι του Ισραήλ (IAF), που έχει παρουσία σε 62 Κοινοβούλια του πλανήτη και στοχεύει στην «κατάρτιση» βουλευτών ώστε να στηρίζουν τα ισραηλινά συμφέροντα και την ενίσχυση φιλοϊσραηλινών πολιτικών· το Σχέδιο Philos, που οργανώνει καμπάνιες στήριξης του Ισραήλ στις χριστιανικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής· κι ανάμεσά τους, για «φιλανθρωπία», το Κέντρο Ιατρικής Περίθαλψης Ραμπάμ του Ισραήλ, που επιλέχτηκε για να προσφέρει κατάρτιση στο προσωπικό αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Κόστα Ρίκα.

Ανεπιθύμητος ο Νετανιάχου

H ανακοίνωση αυτής της δωρεάς και της ίδρυσης της AFOIA ήρθε ενώ η Αργεντική είχε συγκλονιστεί στις 9 Αυγούστου από τεράστιες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (μόνο στο Μπουένος Αϊρες διαδήλωσαν 100.000 πολίτες) ζητώντας το τέλος της γενοκτονίας. Μαζί απαιτούσαν να ματαιωθεί η επίσκεψη του Νετανιάχου στην Αργεντινή που προβλέπεται τον Σεπτέμβριο. Μια επίσκεψη όχι απλώς ανεπιθύμητη για την κοινή γνώμη αλλά και που θα θέσει την κυβέρνηση μπροστά σε καίριο νομικό και πολιτικό δίλημμα, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και η Αργεντινή θα όφειλε να τον συλλάβει αντί να τον υποδεχτεί μετά βαΐων και κλάδων.