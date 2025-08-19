Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Ελ Μάγιο
Elizabeth Williams via AP, File

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» θα δηλώσει ένοχος στις ΗΠΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ
efsyn.gr
Του απαγγέλθηκαν 17 κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτής με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, αποφάσισε να δηλώσει ένοχος ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με δικόγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα.

Προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ενόψει δίκης που προβλεπόταν να διεξαχθεί την 25η Αυγούστου χαρακτηρίστηκε πλέον διαδικασία ομολογίας ενοχής, σύμφωνα με διαταγή ομοσπονδιακού δικαστή της Νέας Υόρκης, του Μπράιαν Κόγκαν, στον οποίο ανατέθηκε ο φάκελος του Ισμαέλ Σαμπάδα.

Μέχρι σήμερα ο «Μάγιο» επέμενε να δηλώνει αθώος αφού του απαγγέλθηκαν 17 κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής σε ποια αδικήματα αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του.

Αυτός που για καιρό ήταν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στις ΗΠΑ αναμένεται έτσι να αποφύγει τη δίκη και θα εκτίσει ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης, η οποία θα οριστεί μεταγενέστερα.

Στην αρχή του μήνα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να μη ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον βαρόνο των ναρκωτικών, 77 ετών.

Ο ενδιαφερόμενος απαιτούσε να επαναπατριστεί, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις συνθήκες της σύλληψής και της κράτησής του, αίτημα που απορρίφθηκε.

