Η Κολομβία αποχαιρετά τον δολοφονημένο γερουσιαστή, Μιγκέλ Ουρίμπε

Χιλιάδες πολίτες της Κολομβίας απέτισαν χθες Τρίτη ύστατο φόρο τιμής στον γερουσιαστή και υποψήφιο για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε, που υπέκυψε μια ημέρα νωρίτερα στα τραύματα που υπέστη από σφαίρες που δέχτηκε σε δημόσια συγκέντρωση στην Μπογοτά τον Ιούνιο.

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο, στην πρωτεύουσα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας.

AP Photo/Fernando Vergara

«Στη χώρα μας, δυστυχώς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα», επικρατεί η άποψη ότι «αν κάποιος σκέφτεται διαφορετικά η λύση είναι να τον σκοτώνεις», δήλωσε ο Χοσέ Κορβίτα, που περίμενε στην ουρά. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Μεταξύ δακρύων και εναγκαλισμών, η σύζυγος του Μιγκέλ Ουρίμπε, η Μαρία Κλαούδια Ταρασόνα, έφτασε με τον μικρότερο γιο της στην αγκαλιά, συνοδευόμενη από τις δυο κόρες της από προηγούμενο γάμο.

AP Photo/Fernando Vergara

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής, σε άλλη τοποθεσία στην Μπογοτά, ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο διέταξε ενός λεπτού σιγή.

Στην ομιλία του κατόπιν είπε πως «διεθνής ομάδα ειδικών» θα βοηθήσει να «εξακριβωθούν τα αίτια» της δολοφονίας.

AP Photo/Fernando Vergara

Έξι ύποπτοι για την υπόθεση, ανάμεσά τους ο 15χρονος που πυροβόλησε τον γερουσιαστή, παραμένουν υπό κράτηση.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας θεωρούν πως παράταξη ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC, η Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε ιστορική μάχη), βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία.