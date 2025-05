Σεισμός στην Αργεντινή: Λήξη συναγερμού και εκκενώσεων - Δεν υπάρχει φόβος για τσουνάμι

Τέλος συναγερμού στη Νότια Αμερική, καθώς οι αρχές της Χιλής ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι και την εντολή εκκένωσης για τα παράλια της επαρχίας Μαγαλάνες, στο νοτιότερο άκρο της χώρας, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή.

«Η εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, όλοι επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους. Όλοι οι τομείς θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά, με εξαίρεση όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στα παράλια», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Αντράντε, περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στο Μαγαλάνες.

