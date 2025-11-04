Τι αναφέρει η έκθεση προόδου της Κομισιόν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της προόδου που σημείωσαν οι εταίροι διεύρυνσης τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Η φετινή δέσμη μέτρων επιβεβαιώνει ότι η δυναμική για τη διεύρυνση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι η ένταξη νέων κρατών μελών είναι ολοένα και πιο εφικτή. Η συνέπεια και η τήρηση μιας προσέγγισης που βασίζεται στην αξιοκρατία είναι το κλειδί για την επιτυχή ένταξη στην ΕΕ.

Το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, η Τουρκία και η Γεωργία συνεχίζουν την αντίστοιχη πορεία τους προς την ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Είμαστε περισσότερο αφοσιωμένοι από ποτέ στο να κάνουμε τη διεύρυνση της ΕΕ πραγματικότητα. Επειδή μια μεγαλύτερη Ένωση σημαίνει μια ισχυρότερη και πιο ισχυρή Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή. Αλλά η διεύρυνση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στην αξιοκρατία. Η δέσμη μέτρων μας παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις σε όλους τους εταίρους μας. Και σε όλους τους λέμε: Η ένταξη στην ΕΕ είναι μια μοναδική προσφορά. Μια υπόσχεση ειρήνης, ευημερίας και αλληλεγγύης. Με τις σωστές μεταρρυθμίσεις και μια ισχυρή πολιτική βούληση, οι εταίροι μας μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία».

Οι αξιολογήσεις, συνοδευόμενες από συστάσεις και καθοδήγηση σχετικά με τις προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων, παρέχουν έναν οδικό χάρτη για τους εταίρους της διεύρυνσης προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη των μελλοντικών κρατών μελών σε αυτό το ταξίδι. Η σταδιακή ενσωμάτωση των υποψήφιων μελών στην Ενιαία Αγορά ενισχύει τους δεσμούς με την Ένωση ήδη πριν από την ένταξή τους. Με τη διεύρυνση ως σαφή πολιτικό στόχο σε αυτήν την εντολή, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει τόσο την ετοιμότητα των υποψήφιων μελών όσο και την ετοιμότητα της ΕΕ να τα καλωσορίσει.

Κύρια συμπεράσματα

Το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ, κλείνοντας τέσσερα κεφάλαια διαπραγμάτευσης κατά το τελευταίο έτος. Η δέσμευση του Μαυροβουνίου να κλείσει προσωρινά περαιτέρω κεφάλαια μέχρι το τέλος του 2025 αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η διατήρηση σταθερής προόδου στις μεταρρυθμίσεις και η επιδίωξη συνεχούς ευρείας πολιτικής συναίνεσης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της χώρας να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2026. Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

Η Αλβανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, με τέσσερις ομάδες να έχουν ανοίξει κατά το τελευταίο έτος. Οι προετοιμασίες για το άνοιγμα της τελευταίας ομάδας φέτος έχουν προχωρήσει αρκετά. Έχει επιτευχθεί πρόοδος στα θεμελιώδη στοιχεία, ιδίως στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Απαιτούνται τώρα συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη των ενδιάμεσων κριτηρίων αξιολόγησης βάσει των βασικών στοιχείων, τα οποία θα ανοίξουν το δρόμο για την έναρξη του κλεισίματος των διαπραγματευτικών κεφαλαίων μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τομεακές μεταρρυθμίσεις. Η επίτευξη του στόχου της Αλβανίας για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το 2027 εξαρτάται από τη διατήρηση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του χωρίς αποκλεισμούς πολιτικού διαλόγου. Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, η Αλβανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

Παρά τον αδυσώπητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, η Ουκρανία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πορεία ένταξής της στην ΕΕ, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία ελέγχου και έχοντας προχωρήσει σε βασικές μεταρρυθμίσεις. Η Ουκρανία έχει υιοθετήσει χάρτες πορείας για το κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τις εθνικές μειονότητες, το οποίο η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά. Η Ουκρανία έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα των ομάδων: μία (βασικές αρχές), έξι (εξωτερικές σχέσεις) και δύο (εσωτερική αγορά). Η Επιτροπή αναμένει από την Ουκρανία να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των υπόλοιπων τριών ομάδων και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο είναι σε θέση να προωθήσει το άνοιγμα όλων των ομάδων πριν από το τέλος του έτους. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει τον στόχο της να ολοκληρώσει προσωρινά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2028. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, αλλά θεωρεί ότι για την επίτευξή του απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη στοιχεία, ιδίως το κράτος δικαίου.

Ενώπιον των συνεχών υβριδικών απειλών και των προσπαθειών αποσταθεροποίησης της χώρας, η Μολδαβία έχει προχωρήσει σημαντικά στην ενταξιακή της πορεία, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία ελέγχου. Η πρώτη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Μολδαβίας τον Ιούλιο του 2025 σηματοδότησε ένα νέο στάδιο συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Η Μολδαβία έχει υιοθετήσει χάρτες πορείας για το κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, τους οποίους η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά. Η εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι η Μολδαβία έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα των ομάδων: μία (βασικά στοιχεία), έξι (εξωτερικές σχέσεις) και δύο (εσωτερική αγορά). Η Επιτροπή αναμένει από τη Μολδαβία να εκπληρώσει επίσης τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των υπόλοιπων τριών ομάδων και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο είναι σε θέση να προωθήσει το άνοιγμα όλων των ομάδων πριν από το τέλος του έτους. Η κυβέρνηση της Μολδαβίας έχει δηλώσει τον στόχο της να ολοκληρώσει προσωρινά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως τις αρχές του 2028. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός, υπό την προϋπόθεση ότι η Μολδαβία επιταχύνει τον τρέχοντα ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Η διατήρηση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας, ενισχυμένη από την ισχυρή κοινοβουλευτική υποστήριξη για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η πόλωση στη σερβική κοινωνία έχει βαθύνει στο πλαίσιο των μαζικών διαμαρτυριών που λαμβάνουν χώρα σε όλη τη Σερβία από τον Νοέμβριο του 2024, αντανακλώντας την απογοήτευση των πολιτών, μεταξύ άλλων, για τη διαφθορά και την αντιληπτή έλλειψη λογοδοσίας και διαφάνειας, σε συνδυασμό με περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας κατά διαδηλωτών και πιέσεων στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον όπου η διχαστική ρητορική έχει οδηγήσει σε σοβαρή διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει τη διαδικασία προσχώρησης. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά. Ενώ αναγνωρίζονται ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις, όπως η επανέναρξη της διαδικασίας επιλογής του νέου Συμβουλίου του ρυθμιστικού φορέα για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (REM) και η πρόοδος στη νομοθετική διαδικασία σχετικά με τον νόμο για το ενιαίο μητρώο ψηφοφόρων, οι οποίες πρέπει τώρα να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν, καθώς και η πρόσφατη αύξηση της ευθυγράμμισης με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Η Σερβία αναμένεται να ξεπεράσει το αδιέξοδο στον τομέα της δικαστικής εξουσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνολικά και να αντιστρέψει επειγόντως την οπισθοδρόμηση στην ελευθερία της έκφρασης και τη διάβρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Η αξιολόγηση της Επιτροπής από το 2021 ότι η Σερβία είχε εκπληρώσει τα αρχικά κριτήρια για την ομάδα 3 (ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς) παραμένει έγκυρη.

Η Βόρεια Μακεδονία συνέχισε τις εργασίες της σχετικά με τους χάρτες πορείας για το κράτος δικαίου, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και σχετικά με το σχέδιο δράσης για την προστασία των μειονοτήτων. Απαιτείται περαιτέρω ταχεία και αποφασιστική δράση σχετικά με τα αρχικά κριτήρια, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, με σκοπό το άνοιγμα της πρώτης ομάδας το συντομότερο δυνατό και όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την τήρηση του κράτους δικαίου, διαφυλάσσοντας την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της δικαστικής εξουσίας και ενισχύοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η χώρα πρέπει επίσης να υιοθετήσει τις απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές με σκοπό την ένταξη στο Σύνταγμα των πολιτών που ζουν εντός των συνόρων του κράτους και αποτελούν μέρος άλλων λαών, όπως οι Βούλγαροι, όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2022, τα οποία η χώρα δεσμεύτηκε να δρομολογήσει και να υλοποιήσει.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η πολιτική κρίση στην οντότητα της Δημοκρατίας Σέρπσκα και το τέλος του κυβερνώντος συνασπισμού έχουν υπονομεύσει την πρόοδο ένταξης στην ΕΕ, με αποτέλεσμα περιορισμένες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τον έλεγχο των συνόρων, καθώς και την υπογραφή της συμφωνίας για το καθεστώς του Frontex. Σε θετική νότα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2025 την Ατζέντα Μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές στην οντότητα της Δημοκρατίας Σέρπσκα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις στην πορεία προς την ΕΕ. Για να ξεκινήσουν αποτελεσματικά οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι αρχές πρέπει καταρχάς να οριστικοποιήσουν και να υιοθετήσουν νόμους για τη δικαστική μεταρρύθμιση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και να διορίσουν έναν επικεφαλής διαπραγματευτή.

Το Κοσσυφοπέδιο παρέμεινε προσηλωμένο στην ευρωπαϊκή του πορεία, με υψηλό επίπεδο δημόσιας υποστήριξης. Η καθυστέρηση στη σύσταση των θεσμών μετά τις γενικές εκλογές του Φεβρουαρίου επιβράδυνε την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ. Η σφυρηλάτηση της διακομματικής συνεργασίας και η επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητες για να επιστρέψει το Κοσσυφοπέδιο στην πορεία του προς την ΕΕ. Η ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σερβία και η εφαρμογή των δεσμεύσεων του Διαλόγου παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσσυφοπεδίου. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συντάξει γνώμη σχετικά με την αίτηση ένταξης του Κοσσυφοπεδίου, εάν ζητηθεί από το Συμβούλιο. Η Επιτροπή έχει κάνει τα πρώτα βήματα για τη σταδιακή άρση των μέτρων κατά του Κοσσυφοπεδίου που ισχύουν από τον Μάιο του 2025. Τα επόμενα βήματα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη διαρκή αποκλιμάκωση στο βορρά. Η Επιτροπή σκοπεύει να άρει περαιτέρω αυτά τα μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί μια ομαλή μεταβίβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο βορρά μετά τον δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών και θα διατηρηθεί η αποκλιμάκωση.

Η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος για την ΕΕ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024, η ΕΕ έχει προωθήσει τις σχέσεις της με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, ακολουθώντας κοινές προτεραιότητες. Η επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας. Ταυτόχρονα, οι αυξανόμενες νομικές ενέργειες κατά προσωπικοτήτων και κομμάτων της αντιπολίτευσης, μαζί με πολλές άλλες συλλήψεις, εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προσήλωση της Τουρκίας στις δημοκρατικές αξίες. Ενώ ο διάλογος για το κράτος δικαίου παραμένει κεντρικός στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, η επιδείνωση των δημοκρατικών προτύπων, της δικαστικής ανεξαρτησίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία παραμένουν σε στασιμότητα από το 2018.

Το 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία ένταξης της Γεωργίας στην ΕΕ είχε de facto σταματήσει. Έκτοτε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί απότομα, με σοβαρή δημοκρατική οπισθοδρόμηση που χαρακτηρίζεται από ταχεία διάβρωση του κράτους δικαίου και σοβαρούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει νομοθεσία που περιορίζει σοβαρά τον αστικό χώρο, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης. Οι γεωργιανές αρχές πρέπει να αντιστρέψουν επειγόντως την δημοκρατική οπισθοδρόμηση και να αναλάβουν ολοκληρωμένες και απτές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ανησυχιών και την αντιμετώπιση βασικών μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζονται από τη διακομματική συνεργασία και τη συμμετοχή των πολιτών, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ. Μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2024 και υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οπισθοδρόμησης της Γεωργίας, η Επιτροπή θεωρεί τη Γεωργία υποψήφια χώρα μόνο κατ' όνομα. Οι γεωργιανές αρχές πρέπει να επιδείξουν αποφασιστική δέσμευση για αντιστροφή πορείας και επιστροφή στην πορεία ένταξης στην ΕΕ.

Για την Τουρκία

Συγκεκριμένα υπό τον τίτλο : «Ειρηνική επίλυση των συνοριακών διαφορών» επισημαίνει τα εξής:

Το θετικό κλίμα και η επανασύνδεση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας συνεχίστηκαν. Εκτός από μια σειρά υπουργικών συναντήσεων, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Νοέμβριο του 2024 στη Βουδαπέστη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και τον Ιούνιο του 2025 στη Χάγη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στις 20 Οκτωβρίου 2025, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα στο Λουξεμβούργο.

Με βάση τη Διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου 2023 για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες, οι τουρκικές και ελληνικές αντιπροσωπείες συναντήθηκαν αρκετές φορές για να συζητήσουν μέτρα οικοδόμησης στρατιωτικής εμπιστοσύνης, τα οποία συμπληρώθηκαν από ξεχωριστές συναντήσεις μεταξύ των αντίστοιχων αρχών ακτοφυλακής των δύο χωρών.

Ο τελευταίος γύρος πολιτικού διαλόγου σε επίπεδο Υφυπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 12 Ιουνίου. Η εφαρμογή του προγράμματος βραχείας διαμονής για τουριστικές επισκέψεις Τούρκων υπηκόων σε 12 ελληνικά νησιά, με σκοπό την προώθηση των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, παρατάθηκε.

Παρά το θετικό κλίμα και τον συνεχιζόμενο διάλογο, η ανεπίλυτη διαμάχη για την υφαλοκρηπίδα και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες συνέχισε να επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις. Τον Απρίλιο του 2025, η Τουρκία απέρριψε τη δημοσίευση του Ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει και να εφαρμόσει βάσει της σχετικής Οδηγίας 8, ενώ παράλληλα δήλωσε την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Τον Ιούνιο του 2025, η Τουρκία παρουσίασε τον θαλάσσιο χωροταξικό της σχεδιασμό, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Τον Αύγουστο του 2025, ανακοίνωσε την ίδρυση δύο θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται σε περιοχές υπό ελληνική δικαιοδοσία.

Η Τουρκία επέμεινε επίσης στην αντίθεσή της στην ίδρυση τριών θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα, εξ ολοκλήρου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Η Τουρκία συνέχισε να εκδίδει συστηματικά γενικές προειδοποιήσεις πλοήγησης - φαινομενικά για αεροναυτικές ασκήσεις - προβάλλοντας ισχυρισμούς αποστρατιωτικοποίησης σχετικά με νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχουν ανατεθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθηκών, αμφισβητώντας έτσι έμμεσα την ελληνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία.

Η συμπερίληψη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan) στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια αποτελεί αιτία ανησυχίας. Η πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο Πέλαγος βάσει του Άρθρου 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) συνέχισε να επηρεάζει τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.

Η διακήρυξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών της υδάτων θα θεωρούνταν casus belli εξακολουθεί να ισχύει.

Δεν έχουν αναφερθεί πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές από τον Φεβρουάριο του 2023. Υπήρξαν αρκετοί μήνες σχεδόν μηδενικών περιστατικών, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των κανονισμών κυκλοφορίας.

Η Τουρκία συνέχισε να εμποδίζει τις δραστηριότητες έρευνας για τη Διασύνδεση της Μεγάλης Θάλασσας, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ.

Η Τουρκία επιμένει στα σχέδιά της για διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με την λεγόμενη, διεθνώς μη αναγνωρισμένη, «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συνεχίστηκαν να αναφέρονται παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, με αισθητή αύξηση των περιστατικών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Η Τουρκία αναμένεται να αναλάβει σαφή δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας, διεθνείς συμφωνίες και ειρηνική επίλυση διαφορών, προσφεύγοντας, εάν χρειαστεί, στο Διεθνές Δικαστήριο.

Η Τουρκία πρέπει:

να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας·

να ομαλοποιεί τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία· και

να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξερεύνησης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, ιδίως την UNCLOS.

Το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με την UNCLOS και δεν μπορεί να παράγει καμία νομική συνέπεια για τρίτα κράτη.

Η Τουρκία δεν έχει ακόμη επικυρώσει το μνημόνιο συνεννόησης του Οκτωβρίου 2022 μεταξύ της Τουρκίας και της GNU της Λιβύης για την ανάπτυξη διμερούς επιστημονικής, τεχνικής, τεχνολογικής, νομικής, διοικητικής και εμπορικής συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων στην ξηρά και στη θάλασσα. Τον Ιούνιο του 2025, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) για τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε τέσσερις περιοχές. Η συμφωνία αυτή ενισχύει την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019. Περιφερειακή συνεργασία Οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας.