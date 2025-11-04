Νεκρός ο εργάτης που παγιδεύτηκε στα συντρίμμια του «Πύργου των Κόμηδων»

Τραγικό εργατικό δυστύχημα μετά την κατάρρευση του μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη • Ο 66χρονος εργάτης έμεινε παγιδευμένος για τουλάχιστον 11 ώρες, ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και υπέστη ανακοπή φτάνοντας στο νοσοκομείο.

Τραγική κατάληξη είχε η κατάρρευση μέρους του μεσαιωνικού «Πύργου των Κόμηδων» στη Ρώμη, καθώς ο εργάτης που ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος μετά από πολύωρη μάχη των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 66χρονος Οκτάι Στρόιτσι έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια του μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη για τουλάχιστον 11 ώρες. Υπενθυμίζεται πως τρεις ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν, καθώς την ώρα της κατάρρευσης πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτίριο.

Όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας, όταν τμήμα της πρόσοψης του Πύργου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να πέσουν συντρίμμια στον δρόμο και να υψωθεί σύννεφο σκόνης.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome



Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome.



Rescuers are searching the rubble for possible victims.

Οι τρεις εργάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, με τον έναν από αυτούς να έχει τραύματα στο κεφάλι. Ο τέταρτος εργάτης όμως παράμεινε στο σημείο και λίγη ώρα μετά κατέρρευσε κι άλλο τμήμα του πύργου της Ρώμης.

Διασώστες προσπαθούσαν επί ώρες να απομακρύνουν τα συντρίμμια που τον είχαν πλακώσει. Ο 66χρονος ανασύρθηκε εν τέλει με τις αισθήσεις του. Τραυματιοφορείς φρόντισαν να υποστηρίζεται η αναπνοή του πριν αναχωρήσει το ασθενοφόρο. Φτάνοντας όμως στο νοσοκομείο έπαθε ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Φραντσέσκο Ρόκα, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέφρασε μέσω Facebook τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θανόντα «παρά τη μεγάλη προσπάθεια των διασωστών», προσθέτοντας πως «κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να πεθαίνει στη δουλειά».