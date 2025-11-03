Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βρετανία

Τρένο εκτροχιάστηκε στη Βρετανία, προκαλώντας καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών και ακυρώσεις δρομολογίων στο βορειοδυτικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στο χωριό Σαπ, στην κομητεία Κάμπρια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Νοσοκόμοι και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, μαζί με πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, για να συνδράμουν τους επιβάτες και να αξιολογήσουν την κατάσταση. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι πολλαπλά συνεργεία βρίσκονται καθοδόν προς το σημείο, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς.
Σύμφωνα με την βρετανική σιδηροδρομική εταιρία, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον έχουν διακοπεί, καθώς το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Πένριθ και Όξενχολμ, αποκλείοντας και τις δύο γραμμές. Οι επιβάτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις δύο ώρες, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις της περιοχής.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντιγκτον του Κέιμπριτζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη Βρετανία.
🚨🇬🇧 TRAIN DERAILS IN CUMBRIA, ALL LINES BLOCKED — EMERGENCY SERVICES RESPONDING— Info Room (@InfoR00M) November 3, 2025
A major incident has occurred near Shap, Cumbria, where a train derailed between Penrith North Lakes and Oxenholme Lake District, according to Avanti West Coast.
🔹All rail lines are blocked north… pic.twitter.com/7oBo9X44mU
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας