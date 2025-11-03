Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.2° 22.8°
2 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
21.5° 19.2°
1 BF
64%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
21°C
22.0° 21.0°
1 BF
65%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
63%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
52%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.2°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.9° 19.4°
2 BF
78%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 19.9°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
0 BF
49%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.3° 21.2°
1 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.0° 23.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.8°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
3 BF
82%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
treno
dreamstime

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βρετανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη Βρετανία

Τρένο εκτροχιάστηκε στη Βρετανία, προκαλώντας καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών και ακυρώσεις δρομολογίων στο βορειοδυτικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στο χωριό Σαπ, στην κομητεία Κάμπρια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Νοσοκόμοι και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, μαζί με πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, για να συνδράμουν τους επιβάτες και να αξιολογήσουν την κατάσταση. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι πολλαπλά συνεργεία βρίσκονται καθοδόν προς το σημείο, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς.

Σύμφωνα με την βρετανική σιδηροδρομική εταιρία, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον έχουν διακοπεί, καθώς το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Πένριθ και Όξενχολμ, αποκλείοντας και τις δύο γραμμές. Οι επιβάτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις δύο ώρες, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντιγκτον του Κέιμπριτζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη Βρετανία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βρετανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual