Εκτροχιάστηκε τρένο στη Βρετανία

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη Βρετανία

Τρένο εκτροχιάστηκε στη Βρετανία, προκαλώντας καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών και ακυρώσεις δρομολογίων στο βορειοδυτικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στο χωριό Σαπ, στην κομητεία Κάμπρια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Νοσοκόμοι και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, μαζί με πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, για να συνδράμουν τους επιβάτες και να αξιολογήσουν την κατάσταση. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανέφερε ότι πολλαπλά συνεργεία βρίσκονται καθοδόν προς το σημείο, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς.

Σύμφωνα με την βρετανική σιδηροδρομική εταιρία, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον έχουν διακοπεί, καθώς το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Πένριθ και Όξενχολμ, αποκλείοντας και τις δύο γραμμές. Οι επιβάτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις δύο ώρες, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντιγκτον του Κέιμπριτζ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη Βρετανία.