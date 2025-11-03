Αθήνα, 23°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
απολογία δημοσιογράφου
Απολογία στον εισαγγελέα του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024. | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

ΟΗΕ: Επείγουσα ανάγκη προστασίας δημοσιογράφων και αντιμετώπισης της ατιμωρησίας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Και η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για την ελευθερία του Τύπου.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Λιθουανία ως συμπρόεδροι της Ομάδας Φίλων για την Προστασία των Δημοσιογράφων στον ΟΗΕ, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα κατά Δημοσιογράφων, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και στην ανάγκη «ελεύθερης, ανεξάρτητης και πολυφωνικής δημοσιογραφίας». Τόνισαν ότι θα συνεχίσουν «να υπερασπίζονται τον ελεύθερο, ανεξάρτητο και πολυφωνικό Τύπο», υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να αποκαλύπτουν αδικίες και «να απαιτούν λογοδοσία - χωρίς να διακινδυνεύουν την ασφάλειά τους».

Αναφερόμενοι στην αυξανόμενη απειλή κατά της ελευθερίας του Τύπου παγκοσμίως, υπογράμμισαν στοιχεία της UNESCO σύμφωνα με τα οποία «πάνω από 80 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής φέτος», τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει ποτέ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να αποτελούν στόχο». Κάλεσαν σε «πλήρεις και διαφανείς έρευνες» για τις δολοφονίες δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι «η ατιμωρησία… παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις», γεγονός που καθιστά την απόδοση ευθυνών βασικό στοιχείο πρόληψης μελλοντικών επιθέσεων.

Με αφορμή τη 10η επέτειο του Ψηφίσματος 2222 του Συμβουλίου Ασφαλείας, τόνισαν την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων σε ένοπλες συγκρούσεις, καταδικάζοντας «με τον εντονότερο τρόπο τις δολοφονίες» εργαζομένων στα ΜΜΕ, οι οποίοι «θεωρούνται άμαχοι βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να προστατεύονται».

Υπογράμμισαν ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν εξίσου τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού», καταδικάζοντας τις επιθέσεις και παρενοχλήσεις κατά δημοσιογράφων και τις «ανησυχητικά υψηλές» βαθμίδες ατιμωρησίας. Κάλεσαν επίσης τις διαδικτυακές πλατφόρμες να «κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο».

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασαν για τις γυναίκες δημοσιογράφους, οι οποίες «πλήττονται δυσανάλογα» από διαδικτυακή έμφυλη βία και το ψευδές περιεχόμενο (deepfake), «μη συναινετικής δημοσίευσης προσωπικού περιεχομένου» και «αυτοματοποιημένων επιθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης».

Τέτοιοι κίνδυνοι δημιουργούν ένα «αποτρεπτικό αποτέλεσμα», ωθώντας πολλές να «αυτολογοκριθούν ή να εγκαταλείψουν το επάγγελμα». Τονίστηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν πρέπει να καταστεί εργαλείο φίμωσης φωνών και υπονόμευσης της ελευθερίας του Τύπου».

Κλείνοντας, κάλεσαν όλα τα κράτη να εφαρμόσουν πλήρως τους μηχανισμούς του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, και ενθάρρυναν τη στήριξη του φετινού ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης για την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας».

ΟΗΕ: Επείγουσα ανάγκη προστασίας δημοσιογράφων και αντιμετώπισης της ατιμωρησίας

