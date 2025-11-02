Επίθεση στη Βρετανία: Αποκλείστηκε το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η επίθεση που έγινε το Σάββατο με μαχαίρι σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ έχουν συλληφθεί δύο Βρετανοί ως ύποπτοι για την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο αξιωματικός Τζον Λάβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ότι δύο τραυματίες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. «Η αστυνομική υπηρεσία κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λάβλες. Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος και ένας 35χρονος πολίτες Βρετανίας.
Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 19.39 τοπική ώρα (21.39 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).
«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.
The police have confirmed that the two men arrested for the Huntingdon massacre are black men aged 32 and 35.— Wolf 🐺 (@WorldByWolf) November 2, 2025
