Ιταλία: Νεκροί πέντε ορειβάτες στις Άλπεις από χιονοστιβάδα

Θρήνος επικρατεί στην Ιταλία καθώς πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή χιονοστιβάδα στην οροσειρά Όρτλερ, μέρος των ιταλικών Άλπεων. Οι άτυχοι ορειβάτες υπέστησαν το φονικό φαινόμενο αναρριχώμενη για την κατάκτηση της κορυφής Τσίμα Βερτάνα, κοντά στο χωριό Σόλντα και την ιταλική πόλη Τρέντο.

Η χιονοστιβάδα χτύπησε δύο διαφορετικές ομάδες ορειβατών, οι οποίοι ήταν δεμένοι μεταξύ τους με σχοινιά. Οι άτυχοι ορειβάτες ξεκίνησαν το Σάββατο την ανάβασή τους προς την κορυφή, ωστόσο καθώς πλησίαζαν το υψηλότερο σημείο, παρασύρθηκαν από έναν τεράστιο όγκο χιονιού και πάγου ο οποίος αποκόπηκε αιφνιδιαστικά.

Οι διασώστες εντόπισαν το βράδυ του Σαββάτου τις σορούς δύο ανδρών και μιας γυναίκας, ενώ την Κυριακή ανασύρθηκαν ο πατέρας και η 17χρονη κόρη του, που είχαν επίσης παρασυρθεί από τον όγκο του χιονιού.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, δύο ακόμη ορειβάτες κατάφεραν να γλιτώσουν χωρίς τραυματισμούς. Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων. Οι τοπικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το φαινόμενο, ενώ έχει ήδη εκδοθεί προειδοποίηση κινδύνου για περαιτέρω χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιοχή.

Το ορεινό συγκρότημα Όρτλερ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, θεωρείται δημοφιλής αλλά απαιτητικός προορισμός για έμπειρους πεζοπόρους και αναρριχητές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή την εποχή του χρόνου, οι απότομες μεταβολές του καιρού και οι ασταθείς χιονοστιβάδες καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη.