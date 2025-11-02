Αίρονται τα εμπόδια για τα μικροκυκλώματα της Nexperia - «Ανάσα» στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η Nexperia καλωσορίζει τις ανακοινώσεις άρσης των εμποδίων στις εξαγωγές μικροκυκλωμάτων από τη θυγατρική εταιρία της στην Κίνα

Η ολλανδική εταιρία παραγωγής μικροκυκλωμάτων (τσιπ) Nexperia BV ανακοίνωσε σήμερα ότι καλωσορίζει πρόσφατες ανακοινώσεις από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας που αφαιρούν τα εμπόδια στις εξαγωγές μικροκυκλωμάτων της εταιρίας.

Ωστόσο, η Nexperia αρνήθηκε να σχολιάσει ανακοινώσεις που έγιναν από τη θυγατρική εταιρία της στην Κίνα ότι θα επιταχύνει τα βήματά της για να γίνει ανεξάρτητη.

Η ολλανδική εταιρία ανακοίνωσε ότι τώρα δίνει έμφαση στη διασφάλιση της σταθερότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού των πελατών της.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι συνεχίζει τις συνομιλίες με την κινεζική, αλλά κι άλλες κυβερνήσεις, αλλά και με τη βιομηχανία “με εποικοδομητικό τρόπο” για τη Nexperia.

Μία μάχη για την άσκηση ελέγχου στην Nexperia που παράγει μεγάλες ποσότητες βασικών τσιπ που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή οχημάτων έχει οδηγήσει σε ελλείψεις στην αγορά, θορυβώντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο.