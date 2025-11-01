Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο της Βρετανίας, αναφορές για τραυματίες

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης ούτε για την κατάσταση των θυμάτων.

Αιματηρή επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας. Πολλοί επιβάτες φέρονται να έχουν δεχτεί μαχαιριές μέσα σε τρένο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες συνελήφθησαν και αρκετοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με το Sky News, ενώ το τρένο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Χάντινγκτον.

#BREAKING: Significant police response in UK’s Huntingdon after multiple people stabbed on train https://t.co/yfSDueF1mK pic.twitter.com/2WXLjEOIKr — Rapid Report (@RapidReport2025) November 1, 2025

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης ούτε για την κατάσταση των θυμάτων.