Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο της Βρετανίας, αναφορές για τραυματίες

Αιματηρή επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας. Πολλοί επιβάτες φέρονται να έχουν δεχτεί μαχαιριές μέσα σε τρένο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες συνελήφθησαν και αρκετοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.
Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με το Sky News, ενώ το τρένο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Χάντινγκτον.
#BREAKING: Significant police response in UK’s Huntingdon after multiple people stabbed on train https://t.co/yfSDueF1mK pic.twitter.com/2WXLjEOIKr— Rapid Report (@RapidReport2025) November 1, 2025
Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης ούτε για την κατάσταση των θυμάτων.
BREAKING: British Transport Police say two people have been arrested after multiple people were stabbed on a train to Huntingdon.— Sky News (@SkyNews) November 1, 2025
Follow our live blog ➡️ https://t.co/eed84E0rIT
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z2wJL8ZPDt
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας