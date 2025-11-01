Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
19°C
20.1° 18.0°
2 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.6° 13.7°
0 BF
76%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
18°C
20.0° 18.3°
3 BF
80%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
93%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
0 BF
74%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
2 BF
87%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.1° 18.3°
1 BF
82%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 15.9°
2 BF
80%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
82%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
82%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
20°C
20.0° 20.0°
2 BF
80%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 18.4°
1 BF
74%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 21.8°
3 BF
67%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.8° 16.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 9.3°
0 BF
81%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
1 BF
93%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
austrian
Dreamstime

Η Austrian Airlines πετάει προς Ιράν

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Η Austrian Airlines ανήκει στον όμιλο Lufthansa

Οι Αυστριακές Αερογραμμές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή, τις πτήσεις τους προς την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, έπειτα από περίπου πέντε μήνες διακοπής τους λόγω του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να ξαναρχίσει τις πτήσεις προς την Τεχεράνη από τον Δεκέμβριο, προσθέτοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Austrian Airlines ανέφερε ότι η πρώτη της πτήση προς την Τεχεράνη θα αναχωρήσει την Κυριακή στις 19.35' τοπική ώρα (20.35' ώρα Ελλάδας). Η ομάδα ασφαλείας της εταιρίας συνεχίζει "να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε όλη την περιοχή", δήλωσε σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι "η ασφάλεια των πληρωμάτων μας και των επιβατών μας παραμένει πάντα απόλυτη προτεραιότητά μας".

Η Austrian Airlines και η Lufthansa είχαν αναστείλει τις πτήσεις τους τον Ιούνιο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που διήρκησε 12 ημέρες.

Πολλές αεροπορικές εταιρίες είχαν αναστείλει τα δρομολόγιά τους προς το Ιράν λόγω της σύγκρουσης. Η Austrian Airlines ανήκει στον όμιλο Lufthansa, ο οποίος έχει επίσης τις αεροπορικές εταιρίες Eurowings, Swiss και Brussels Airlines

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η Austrian Airlines πετάει προς Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual