Γιατί η AfD αγάπησε ξαφνικά το... MAGA

Η «ρετσινιά» για ύποπτες σχέσεις με τη Ρωσία του Πούτιν ακολουθεί εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, μετά τις 20 Ιανουαρίου 2025, όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, οι νεοεθνικιστές τού δημοσκοπικά πρώτου γερμανικού κόμματος (με ποσοστά από 25% έως 27% στις τελευταίες μετρήσεις) έχουν πληθύνει τις επαφές τους με το κίνημα «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» (Make America Great Again – MAGA) και τις αναφορές τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τι κρύβει όμως ο «ξαφνικός έρωτας» της AfD με το κίνημα MAGA;

Οπως ανέλυσαν δημοσιογράφοι της δημόσιας γερμανικής ραδιοτηλεόρασης σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή του αγγλόφωνου καναλιού της Deutsche Welle (DW), οι Γερμανοί ακροδεξιοί ρίχνουν γέφυρες στην άλλη όχθη του Ατλαντικού γιατί πιστεύουν ότι ο Τραμπ μπορεί να τους διδάξει πολλά σε θέματα επικοινωνίας, αντιμετώπισης δικαστικών διώξεων και διείσδυσης σε ευρύτερα ακροατήρια, ιδίως φοιτητές και νέους. «Εχουν αυξηθεί κατά πολύ τα ταξίδια μελών της AfD στην Ουάσινγκτον και οι συναντήσεις τους με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο» τόνισε η Ινες Πολ, ανταποκρίτρια της DW στις ΗΠΑ. Το συνέδεσε μάλιστα με μια κινηματικά αντίστροφη πορεία, δηλαδή με την απόπειρα του MAGA να ενισχύσει τους δεσμούς του με δίκτυα της Ακροδεξιάς στη Γηραιά Ηπειρο. «Αυτό συνιστά αλλαγή στάσης για το γερμανικό κόμμα, καθώς ποτέ δεν είχε ιδιαίτερη ενασχόληση με την εξωτερική πολιτική και επικεντρωνόταν μόνο στο μεταναστευτικό» παρατήρησε ο πολιτικός συντάκτης της DW, Μάθιου Μουρ.

Πράγματι παλαιότερα η Εναλλακτική για τη Γερμανία ασκούσε κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της αμερικανικής κοινωνίας. «Η επανεκλογή του Τραμπ, παρά την προπαγάνδα των αντιπάλων μας και των γερμανικών μίντια, αποτέλεσε έμπνευση για το κόμμα μας» δήλωσε ο Μάρκους Φρονμάιερ, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD στην ομοσπονδιακή Βουλή, την Μπούντεσμπανκ.

Από την πλευρά τους τα στελέχη της AfD απολαμβάνουν στο έπακρο τη στήριξη που τους παρέχεται από τις ΗΠΑ, παρά τις μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα. Ενώ παλαιότερα οι ψηφοφόροι και οι βουλευτές της AfD προέρχονταν κυρίως από την Ανατολική Γερμανία, σήμερα η δυναμική αυτή έχει μετακινηθεί και στη Δυτική Γερμανία. Το κόμμα αναπτύσσει στενές σχέσεις με την Ουάσινγκτον και τα συμφέροντα των μεγάλων αμερικανικών βιομηχανιών, πολλές από τις οποίες, όπως οι κολοσσοί της τεχνολογίας, στηρίζουν ανοικτά τον Τραμπ.

Ως γνωστόν, στη Γερμανία έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός νόμου η AfD ή τουλάχιστον να της απαγορευτεί η συμμετοχή στις εκλογές γιατί παραβιάζει βασικές δημοκρατικές αρχές του γερμανικού Συντάγματος. Αν ένα τέτοιο εγχείρημα προχωρήσει, η AfD βασίζεται στον Τραμπ και στα στελέχη της κυβέρνησής του για στήριξη, καθώς η επιρροή τους στο Βερολίνο και στην κυβέρνηση του Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς είναι αξιοσημείωτη.

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι ο Τραμπ θα χρησιμοποιήσει μια πιθανή απαγόρευση με γνώμονα το συμφέρον του. Δηλαδή θα καταγγείλει ότι οι οπαδοί της σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής ανά τον κόσμο, όπως ο ίδιος, «υφίστανται πόλεμο».

AP Photo/Seth Wenig

Ανιχνεύοντας τη μετά τον Τραμπ εποχή

Τα στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία αποφεύγουν να αναφέρουν συχνά τον Ντόναλντ Τραμπ στον δημόσιο λόγο τους. Προτιμούν να προβάλλουν ως σημείο αναφοράς το «κίνημα» MAGA.

«Το κάνουν για δύο λόγους», εκτιμά μιλώντας στην Deutsche Welle ο πολιτικός αναλυτής Μάθιου Μουρ. «Ο πρώτος είναι πως με την πρακτική αυτή η AfD αποσκοπεί στο μέλλον, αφού ο Τραμπ δεν θα κατέχει για πολλά χρόνια την εξουσία και είναι απαραίτητο για το κόμμα να διατηρεί στενές σχέσεις με τους πιθανούς διαδόχους του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ενώ το MAGA ως ιδεολογία έχει καταφέρει να διεισδύσει στις τάξεις των φοιτητών στα αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια, η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεν το έχει καταφέρει». Διερευνά λοιπόν τις μεθόδους του MAGA για να τις αντιγράψει.

Εχει όμως δρόμο μπροστά της. Ευτυχώς, η γερμανική Ακροδεξιά με τις επικίνδυνες νεοναζιστικές αναφορές δεν διαθέτει (ακόμη;) κάποιο σαφές πλάνο για τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία, δηλαδή ένα «Project 2029» αντίστοιχο του «Project 2025» των υπερσυντηρητικών κύκλων των ΗΠΑ που έδωσαν –και δίνουν– ιδέες στον Τραμπ για τη μισαλλόδοξη πολιτική του.