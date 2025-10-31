Έντονη «κινητικότητα» ρωσικών μαχητικών στη Βαλτική καταγγέλλει η Πολωνία

Ο πολωνικός στρατός αναφέρει ότι το ρωσικό αεροσκάφος, αν και δεν παραβίασε τον εναέριο χώρος της Πολωνίας, δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Συνεχίζονται οι καταγγελίες των χωρών της Βαλτικής για τη «δραστηριότητα» των ρωσικών αεροσκαφών, σε μια χρονική περίοδο που η Βρετανία και οι χώρες της Ε.Ε. στηρίζουν σταθερά την Ουκρανία και δρομολογούν δραστικούς εξοπλισμούς υπό τον φόβο ρωσικής απειλής.

Σήμερα, λοιπόν, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα. Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον εναέριο χώρος της Πολωνίας, ανακοίνωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού, αλλά όπως και στα προηγούμενα περιστατικά δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης και οι αναμεταδότες του ήταν εκτός λειτουργίας.

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη παρόμοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», ανέφερε ο πολωνικός στρατός.

Οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη φέρεται να παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν καταγγελθεί πως εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.