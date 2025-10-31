Ολοένα και πιο κοντά στη νίκη το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66

Αν και τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, το κόμμα του «μικρού Ρούτε», όπως έχει χαρακτηριστεί ο Ρομπ Γέτεν, φαίνεται να βάζει φρένο στην ακροδεξιά και να αναλαμβάνει τα ηνία της Ολλανδίας.

Στην Ολλανδία, με καταμετρημένες σχεδόν όλες τις ψήφους, το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 προηγείται έναντι του ακροδεξιού «Κόμματος της Ελευθερίας» με επικεφαλής τον Γκέερτ Βίλντερς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Μπορεί τα τελικά αποτελέσματα να μην έχουν ακόμη καθοριστεί, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται στον δήμο Βένρεϊ, ενώ αναμένονται και οι επιστολικές ψήφοι από το εξωτερικό, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο φιλελεύθερος, άνθρωπος εμπιστοσύνης του μεγάλου κεφαλαίου και «μικρός Ρούτε» όπως έχει χαρακτηριστεί ο Ρομπ Γέτεν, είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της Ολλανδίας.

Τα τελικά στοιχεία θα καθορίσουν επίσης εάν το D66 θα μπορούσε να κερδίσει άλλη μια έδρα στο νέο κοινοβούλιο, ενδεχομένως να γίνει το μεγαλύτερο κόμμα όσον αφορά τις έδρες. Επί του παρόντος ισοβαθμεί με το ακροδεξιό PVV στις 26.

Σε σύγκριση με τη θριαμβευτική εκλογική επίδοση του 2023, το κόμμα του Βίλντερς φαίνεται να χάνει 11 έδρες. Παρότι παραμένει ισχυρή πολιτική δύναμη, ο ίδιος δεν αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία, καθώς τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του.

Με καταμετρημένο σχεδόν το 95% των ψήφων τα δύο κόμματα έδιναν μάχη στήθος με στήθος, εξασφαλίζοντας από 26 έδρες στις συνολικά 150 του ολλανδικού κοινοβουλίου.

Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες προκλήθηκε έπειτα από την αποχώρηση του PVV από τον τετρακομματικό κυβερνητικό συνασπισμό, λόγω έντονων διαφωνιών σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική.